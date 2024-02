Meilleur smartphone à moins de 500 euros : lequel acheter en 2024 ? 

Les smartphones à moins de 500 euros vous offrent une expérience fluide pour une utilisation quotidienne. Et vous avez le choix, de nombreux modèles sont conçus par les marques dans cette tranche de prix. Il est même possible de trouver d’anciens mobiles haut de gamme. Découvrez les meilleurs smartphones disponibles entre 400 et 500 euros.

Notre top 3 des meilleurs smartphones à moins de 500 euros

Google Pixel 7a, le meilleur photophone à moins de 500€
Samsung A54 5G, le Samsung abordable
Redmi Note 12 Pro Plus, le meilleur milieu de gamme

Aujourd’hui, il est possible de trouver de nombreux smartphones dont le prix se situe entre 400€ et 500€. Et si vous pensez devoir faire de nombreuses concessions, sachez qu’il s’agit souvent d’excellents appareils qui vous offriront des performances satisfaisantes si votre utilisation est modérée. Vous pourrez même dénicher certains modèles haut de gamme dont les prix ont baissé suite aux nouvelles sorties.

Tout dépend finalement du constructeur, tous proposent des produits dans cette tranche de prix, sauf Apple. Samsung a notamment la réputation de concevoir des milieux de gamme performants. Huawei, Honor et Xiaomi sont aussi connus pour leur tarification agressive. En résumé, il y a de grandes chances que vous trouviez votre bonheur, même avec un budget restreint. Voici notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Samsung A54 5G, le Samsung abordable

Son design soigné Son écran Amoled lumineux

Son écran Amoled lumineux Son triple objectif photo On n’aime pas Sa charge un peu lente

Samsung est réputé pour proposer d’excellents smartphones milieu de gamme, et ce Galaxy A54 ne fait pas exception à la règle. Il est peut-être même le meilleur modèle à moins de 500 euros de cette sélection. En cause ? Sa polyvalence, ses performances et la qualité de ses composants. On trouve tout d’abord un écran AMOLED de 6,4 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ainsi qu’un processeur Exynos 1380 accompagné de 8 Go de ram.

Sachez que c’est amplement suffisant si vous avez une utilisation modérée de votre mobile. Entendons par là de la navigation et de la consultation de contenu multimédia. Côté photo, il possède 3 objectifs : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un objectif macro de 5 Mpx. Contrairement à certains de ces concurrents dans la même gamme de prix, il est capable de prendre des photos de bonne qualité.

Continuons avec la batterie de 5000 mAh qui vous permettra de profiter d’une excellente autonomie, 2 jours environ. Il est aussi compatible avec une charge 25W, ce n’est pas la panacée, mais sur un modèle de cette gamme, c’est appréciable. Ce Samsung A54 ouvre le bal des smartphones à moins de 500 euros avec de solides arguments qui font de lui un très bon choix.

Honor 90, un milieu de gamme performant

Honor est une marque réputée pour proposer d’excellents smartphones au rapport qualité/prix très intéressant. Si certains modèles se placent sur le segment haut de gamme, on trouve cet Honor 90 pour moins de 500 euros. Look premium, écran incurvé, performances plus que convaincantes… Il mérite amplement sa place dans cette sélection.

Grâce à sa puce Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition et 12 Go de RAM, il est taillé pour presque tous les usages, même des sessions de jeux vidéo mobiles, tant qu’ils ne sont pas trop gourmands. Pour ce qui est de la navigation, il vous offre une belle fluidité. Pour en profiter, une dalle Oled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR10+ qui ne vous décevra pas.

Il est aussi capable de prendre de beaux clichés grâce à son capteur principal de 200 mégapixels. Deux objectifs l’accompagnent, de 12 mégapixels chacun. Il ne faudra toutefois pas vous attendre à ce que les photos de nuit soient exceptionnelles. Terminons avec l’autonomie, une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide de 66W (sauf que le chargeur n’est pas fourni) vous combleront amplement. Cet Honor 90 offre un rapport qualité/prix très impressionnant, et de solides performances.

Oppo Find X5 Lite, le plus compact

Le Oppo Find X5 Lite se distingue par sa légèreté et sa finesse. Avec seulement 7,8 mm d’épaisseur et un poids de 173 grammes, il devrait séduire les amateurs de smartphones compacts. Et son prix affiché sous la barre des 500 euros est aussi un bel argument. Sous le capot se trouve un processeur Dimensity 900 accompagné de 8 Go de RAM, lui conférant des performances robustes pour diverses utilisations.

Doté d’un écran Amoled de 6,4 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il offre une expérience visuelle de qualité, bien que légèrement inférieure à celle de certains concurrents. Sa batterie de 4500 mAh garantit une autonomie de deux jours selon votre utilisation, aidée par un chargeur rapide de 65W qui assure une recharge complète en moins d’une heure.

En matière de photographie, il ne déçoit pas avec ses trois capteurs : un principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels, offrant des clichés de bonne qualité pour un téléphone de cette catégorie. En résumé, le Oppo Find X5 Lite se présente comme une option abordable, compacte et performante.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, le milieu de gamme équilibré

La gamme Redmi de chez Xiaomi, réputée pour ses smartphones au prix compétitif, offre de bonnes options abordables. Le Redmi Note 12 Pro Plus, sorti en 2023, en est l’une des versions les plus premium. Affiché à 499€ mais ayant un rapport qualité/prix très intéressant, il trouve sa place dans notre sélection. Commençons par l’un de ses plus gros points forts, son écran Oled de 6,6 pouces rafraîchi à 120 Hz. C’est une dalle d’excellente qualité, comme on en voit peu dans cette gamme de prix.

Côté performances, on trouve une puce Dimensity 1020 qui offre de bonnes performances globales pour une utilisation quotidienne. Sa généreuse batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir facilement une journée. D’autant plus qu’elle est couplée à un chargeur rapide 120 W, fournis avec le mobile.

Il est doté d’un objectif photo de 200 mégapixels qui vous offrira une qualité photo tout à fait correcte, mais de jour uniquement. De manière générale, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, un smartphone équilibré, déploie des performances correctes dans tous les domaines. Il se destine aux utilisateurs soucieux de leur budget, mais qui cherchent tout de même une certaine polyvalence.

Google Pixel 7a, le meilleur photophone à moins de 500 euros

Partons maintenat du côté de Google avec un excellent modèle à moins de 500€ : le Pixel 7a. Il allie parfaitement conception premium, bonnes performances et photos de qualité. Commençons par son design, ce dernier reprend le style original des Pixels ainsi que leurs excellentes finitions. Cela donne l’impression d’avoir entre les mains un smartphone haut de gamme.

Côté performance, sa puce Tensor G2 conçue par Google est des plus convaincantes et ne vous limitera que peu dans votre utilisation. Il est doté d’une dalle Oled de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz. La qualité d’image est légèrement inférieure à certains concurrents du fait de ces 90 Hz, mais elle reste très correcte.

Continuons avec les photos, domaine dans lequel ce modèle est l’un des meilleurs de notre sélection. Avec un grand-angle de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, il réalise d’excellents clichés, surtout de jour. Terminons avec sa batterie de 4385 mAh. Un peu faible, mais qui vous permettra de tenir une journée. Et ne comptez pas sur sa charge rapide de 20 W. En résumé, ce Pixel 7a est un bon smartphone à moins de 500 euros, efficace et performant, surtout en photo.

Realme GT 5G, le smartphone gaming abordable

Qui a dit que pour moins de 500 euros il n’était pas possible d’acquérir un smartphone gaming ? Ce GT 5G de chez Realme en est la preuve. Avec son processeur Snapdragon 888 de Qualcomm accompagné de 8 Go de RAM, il vous offre la possibilité de jouer à la très grande majorité des jeux vidéo mobiles sans difficulté.

Ses performances vous seront aussi utiles dans le quotidien, c’est un appareil polyvalent. Il est aussi équipé d’une dalle Super Amoled de 6,4 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’assurance d’une super expérience de jeu. Ajoutons que son format est assez compact, ce qui améliore la prise en main. Sa batterie n’est que de 4500 mAh, ce qui peut paraitre faible pour un produit gaming, mais elle est composée par une charge rapide 65 W.

Terminons avec son module photo, un peu décevant malheureusement. Il est tout de même capable de réaliser des clichés corrects tant que vous vous limitez à les prendre de jour. Toutefois, pour un smartphone gaming à moins de 500 euros au design aussi sympa, on oublie volontiers cette faiblesse.

❌ À quelles concessions s’attendre avec un smartphone à moins de 500 euros ?

Les smartphones à moins de 500 euros ne vous demandent pas de faire d’énormes concessions, car on les considère déjà comme des produits milieu/haut de gamme performants. Cependant, on remarque que leurs faiblesses se situent toujours à peu près au même endroit. Tout d’abord, il y a le bloc photo. Il est difficile d’inclure des objectifs haut de gamme dans des mobiles abordables, car il s’agit de matériel et de technologie onéreuse. Aussi, les fabricants réservent certains éléments comme la charge rapide, un stockage important, une certification IP ou un grand écran aux modèles haut de gamme.

Cependant, vous devez savoir que ces fonctionnalités ne sont pas indispensables et qu’un smartphone à moins de 500 euros pourra combler la très grande majorité de vos besoins si vous n’êtes pas un utilisateur aux besoins particuliers. Performances, autonomie, fluidité… Il y a peu de choses que vous ne pourrez pas réaliser. Qu’il s’agisse de navigation, de jeux vidéo peu gourmands ou de consultation de contenu multimédia, ils sauront vous accompagner au quotidien.

📸 Quel est le meilleur photophone à moins de 500 euros

Comme nous l’avons évoqué tout au long de ce guide, les photos ne sont pas le point fort des smartphones à moins de 500 euros. Cependant, certains modèles comme le Samsung A54 ou le Google Pixel 7a s’en sortent mieux que les autres. Vous pouvez donc vous tourner vers ses deux références si vous cherchez un mobile abordable particulièrement bon pour prendre des photos.

🎮 Quel est le meilleur smartphone gaming à moins de 500 euros

Les performances des smartphones à moins de 500 euros sont toutes suffisantes pour profiter de la grande majorité des jeux vidéo sans problème. Tant qu’ils ne sont pas trop gourmands. Vous pouvez toutefois vous tourner vers le Realme GT 5G ou le Honor 90 pour profiter d’une expérience plus gaming. Ce qui risque de vous poser problème en revanche, c’est l’autonomie. Les jeux vidéo ont tendance à vider les mobiles de leur batterie. Alors si vous avez l’intention de jouer énormément, il faudra vous tourner vers des modèles plus haut de gamme, comme le Asus Rog Phone 7 Ultimate par exemple

🛜 Est-il possible de trouver des smartphones 5G pour moins de 500 euros ?

Oui, il est tout à fait possible de trouver des smartphones offrant la connectivité 5G à moins de 500 euros. Avec l’expansion rapide des réseaux 5G à travers le monde, les fabricants de mobiles se sont adaptés en proposant des appareils compatibles dans différentes gammes de prix, y compris le segment milieu de gamme.

Des marques telles que Xiaomi, Realme, Samsung, et OnePlus offrent d’excellentes options dans cette catégorie de prix, proposant ainsi aux consommateurs une variété de choix pour trouver le smartphone 5G qui répondra au mieux à leurs besoins et préférences. Cependant, il est important de noter que bien que la connectivité 5G soit un atout, elle ne doit pas être le seul critère de sélection. Il est conseillé de considérer l’ensemble des spécifications techniques, la qualité de construction, la durée de vie de la batterie ainsi que le volet photo par exemple.

Dans cette gamme de prix, la majorité des options disponibles fonctionnent sous Android. Les iPhones neufs dépasseront en effet presque systématiquement le budget de 500 euros, sauf grosse promotion ou modèles reconditionnés. Cependant, cela ne limite pas votre choix, bien au contraire. Car de nombreuses marques proposent des smartphones performants en dessous de cette tranche de prix.

