NVIDIA offre 4 jeux pour l’achat d’un PC fixe / portable ou d’une carte graphique GeForce RTX 3000

Enfin, plutôt deux jeux (Ghostwire: Tokyo, Doom Eternal) et deux DLC (Doom Eternal: The Ancient Gods Part One & Part Two et BattleMode).

Depuis fin juin, AMD accorde jusqu’à trois jeux pour l’achat d’un PC fixe ou portable doté d’une carte graphique Radeon RX 6000 via son bundle Raise the Game Full Loaded, ou simplement d’un GPU RDNA 2 via son bundle Radeon Raise the Game « tout court ». NVIDIA réplique avec un bundle « Affrontez vos démons » comprenant, officiellement, quatre jeux ; en réalité, deux jeux et deux DLC. L’offre a toutefois une période relativement limitée : elle débute dès aujourd’hui mais prendra fin le 1er août. La date de fin de la période d’activation des codes est fixée au 1er septembre. L’offre est valable dans le monde entier, sauf en Russie et en Chine.

Crédit : NVIDIA

Les termes sont simples : pour l’achat d’un PC de bureau/PC portable éligible ou d’une carte graphique GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti ou RTX 3080, vous recevrez Ghostwire: Tokyo, Doom Eternal ainsi que le Doom Eternal Year One Pass (incluant Doom Eternal: The Ancient Gods Part One & Part Two et BattleMode). NVIDIA semble apprécier le titre d’id Software : il y a un peu plus d’un an, l’entreprise proposait un bundle Doom Eternal / GeForce RTX 3080 Ti en édition limitée.

A priori, les GeForce RTX 3050, RTX 3060 / RTX 3060 Ti et RTX 3070 / RTX 3070 Ti ne donnent droit à rien. Vous pouvez obtenir des codes en achetant chez divers revendeurs, dont Cdiscount, Cybertek, LDLC, Fnac, ou encore Grosbill. Les codes confèrent les versions Steam des jeux.

Les trois jeux

Ghostwire: Tokyo : « Explorez la ville de Tokyo, à laquelle Tango Gameworks confère une ambiance fascinante et surnaturelle avec des graphismes de la plus haute qualité et un rendu sublime en ray tracing. Sauvez la ville des esprits maléfiques grâce aux fonctionnalités d’IA de la technologie NVIDIA DLSS, vous offrant des performances jusqu’à 2 fois plus rapides. »

Doom Eternal : « Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer et empêchez la destruction finale de l’humanité dans DOOM Eternal, qui tire profit du ray tracing et de la puissance phénoménale de l’IA grâce à la technologie NVIDIA DLSS pour vous fournir un maximum de performances. »

Doom Eternal Year One Pass : « Vous avez renié les dieux et réveillé un mal ancien. Ralliez les armées éparpillées des Sentinelles afin d’assiéger le dernier bastion de l’Enfer, de percer les murs de la forteresse et d’affronter le Seigneur des Ténèbres en personne. Votre guerre contre l’enfer s’achève dans DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One & Part Two. »

Source : NVIDIA