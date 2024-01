Soldes Rue du Commerce hiver 2024 : les bons plans à ne manquer sous aucun prétexte

Smartphones, PC portables, PC gamer, cartes graphiques ou encore processeurs, Rue du Commerce vous offre des réductions sur une multitude de produits high-tech. C’est l’occasion idéale de renouveler vos équipements à petits prix.

Jusqu’au 6 février, les différentes démarques vont se succéder pour vous proposer des bonnes affaires toujours plus intéressantes. Pour vous permettre de n’en manquer aucune, nous sélectionnons pour vous, et ce pendant toute la durée des soldes, les offres les plus attractives.

À lire également : Soldes hiver 2024 : origines, bons plans, dates, ce qu’il faut savoir

🔥 Les meilleures offres Rue du Commerce des soldes d’hiver 2024

Smartphones et tablettes :

PC gamers et PC portables :

Téléviseurs :

Divers :

PC gamer MSI MEG Trident X2 à 3199€ au lieu de 3899€

Rue du Commerce vous offre une promotion de 700€ sur cet incroyable PC gamer de chez MSI à l’occasion des soldes d’hiver. Il s’agit d’une véritable machine de guerre taillée pour le gaming de très haut niveau. Avec un processeur Intel Core i7-13700KF associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti et 32 Go de mémoire vive DDR5, presque aucun jeu ne lui résiste.

Il bénéficie d’un style original et élégant avec un panneau de contrôle tactile en façade pour ajuster les performances et configurer modes de jeu. Et en bonus, il est très silencieux tout en étant parfaitement ventilé. Ce boîtier MSI renferme certains des composants les plus performants du marché. Et sa grande taille vous permettra de le faire évoluer aisément au fil des années en remplaçant ses composants quand le besoin s’en fait sentir.

À lire également : les meilleurs PC gamers

TV LG OLED55C3 à 1199€ au lieu de 1499€

Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle TV, sachez que Rue du Commerce vous offre 300 euros de réduction sur l’un des modèles les plus appréciés de chez LG : la OLED55C3. Elle passe de 1499€ à 1199€, c’est l’une des très bonnes affaires de ces soldes d’hiver 2024. Elle est équipée d’une dalle OLED de 55 pouces offrant une qualité d’affichage magnifique. L’immersion est garantie grâce à des noirs intenses et des couleurs éclatantes.

Ajoutons à cela qu’elle est compatible avec les standards HDR10, HLG, HGiG ainsi que Dolby Vision. Et le rendu est des plus convaincants. Et pour couronner le tout, elle est particulièrement destinée aux gamers car elle est dotée des technologies VRR, ALLM ainsi que de l’AMD FreeSync Premium. Et bien sûr, ses ports HDMI 2.1 vous permettront de jouer en 4K 120 FPS.

À lire également : les meilleures TV 4K LED, OLED, QLED

👉 Découvrez les autres offres des soldes d’hiver 2024

Les meilleures offres par enseignes :

Les meilleures offres par catégories de produits :