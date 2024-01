Meilleur smartphone photo : quel modèle de photophone acheter en 2024

La qualité des photos est un critère essentiel au moment de choisir son smartphone. Et ces derniers rivalisent d’innovations dans ce domaine. Avec leurs doubles, triples et quadruples objectifs, les avancées de l’IA et celles des logiciels de traitement de l’image, ils sont de plus en plus puissants. Découvrez notre sélection des meilleurs photophones de 2023.

Notre top 3 des meilleurs smartphones photo

Pour de nombreuses personnes, la qualité des photos prises par un smartphone est une donnée essentielle au moment de l’achat. Il faut dire que de nos jours, tout le monde souhaite immortaliser ses meilleurs moments du quotidien grâce à son mobile. Et ça, les constructeurs l’ont bien compris. Les modèles ne cessent de faire évoluer le rendu de leurs clichés, rivalisant parfois avec certains appareils photos numériques. Et cela s’explique surtout grâce aux progrès des logiciels, qui se tournent de plus en plus vers l’IA pour améliorer le traitement de leurs images.

Aujourd’hui, il est possible de trouver de très bons photophones dans toutes les gammes de prix. Il n’est plus nécessaire de dépenser des sommes colossales pour profiter d’une grande qualité. Cependant, c’est un aspect de la fiche technique qui n’est pas toujours facile à comprendre. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones photo.

À lire également : notre comparatif des meilleurs smartphones 2024

iPhone 15 Pro Max, le meilleur de la photo Apple

1479€ Voir l’offre On aime Ses 3 objectifs performants et polyvalents

Ses 3 objectifs performants et polyvalents Possibilité de choisir sa focale

Possibilité de choisir sa focale Qualité vidéo exceptionnelle

Qualité vidéo exceptionnelle Qualité d'affichage sublime

Qualité d'affichage sublime Qualité photo au rendez-vous de nuit

Qualité photo au rendez-vous de nuit Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Performances globales excellentes On n’aime pas Prix hors norme

Prix hors norme Charge lente

Apple profite depuis longtemps d’une réputation d’excellence pour ses smartphones, tant au niveau des performances que de la qualité d’affichage. Cependant, il est aussi de notoriété public que la marque californienne encaisse un léger retard sur Android côté photo. Cependant, la nouvelle cuvée des iPhone 15 semble bien le rattraper. Et le modèle Pro Max est définitivement l’un des meilleurs photophone du moment.

Son bloc photo se compose d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 5 mégapixels. Si ces données ne vous semblent pas révolutionnaires, c’est parce que les innovations de ce modèle se trouvent surtout au niveau du logiciel. Tout d’abord, cet iPhone nous laisse la possibilité de choisir une focale (entre 24 mm, 28 mm ou 35 mm). Cela vous offre une grande polyvalence. Mais c’est surtout le nouveau traitement de l’image rendu possible par la puce A17 Pro qui est à l’œuvre. Les clichés sont d’une qualité fantastique de jour comme de nuit. Et ne parlons pas de la vidéo qui offre un résultat époustouflant en 4K 60 FPS.

Pour le reste, il possède une dalle Oled Super Retina XDR de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif pouvant aller jusqu’à 120Hz. La qualité d’affichage est tout simplement sublime. La puce A17 Pro délivre des performances sensationnelles. Sa batterie de 4422 mAh vous offrira une autonomie généreuse, et ajoutons aussi qu’il possède d’un port USB-C. Cet iPhone 15 Pro Max fait vraiment partie de l’excellence des photophones, attention cependant, il faudra vous préparer à débourser une coquette somme. À ce titre, l’iPhone 15 Pro vous permettra aussi de prendre de magnifiques clichés pour un budget (légèrement) moindre.

Samsung Galaxy S23 Ultra, le meilleur photophone

La puissance des objectifs La polyvalence du volet photo

La polyvalence du volet photo Ses excellentes performances globales

Ses excellentes performances globales La qualité de ses vidéos

La qualité de ses vidéos Son magnifique écran Amoled

Son magnifique écran Amoled Sa généreuse autonomie On n’aime pas Son prix

Son prix Sa charge rapide qu'on aurait voulue plus rapide

Le dernier modèle de chez Samsung, le Galaxy S23 Ultra, représente ce que la marque coréenne sait faire de mieux dans tous les domaines. Sa fiche technique est des plus impressionnantes et regorge composants haut de gamme. À nos yeux, grâce à ses innovations et la qualité de ses objectifs, c’est aussi le meilleur smartphone photo du moment.

Il possède en effet un quadruple objectif composé d’un grand-angle de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun. Grâce à cela et à la technologie de pixel binning dont il est équipé, il est capable de capter des détails invisibles à l’œil nu et de délivrer une qualité d’image à couper le souffle. La vidéo n’est pas mise de côté, car il est capable de filmer en 8K à 30 IPS. Autant dire qu’on trouve ce qui se fait actuellement de mieux. Surtout, il faut preuve d’une grande polyvalence en offrant de magnifiques clichés dans toutes les situations.

Pour le reste, il possède une dalle Amoled de 6,8 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Cette dernière offre une qualité d’affichage magnifique. Bien entendu, son processeur est le puissant Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM. Ce dernier permet un traitement de l’image très performant. Enfin, sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie généreuse, elle est complétée par une charge 45 W. Vous l’aurez compris, il va être difficile de faire mieux en termes de photophone, car Samsung Galaxy S23 Ultra est tout à la fois excellent, polyvalent et innovant.

Xiaomi 13 Pro, le photophone puissant

Xiaomi 13 Pro Le photophone puissant 825€ Voir l’offre On aime Son superbe volet photo en collaboration avec Leica

Son superbe volet photo en collaboration avec Leica Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Son bel écran Amoled

Son bel écran Amoled Son "hypercharge" très rapide

Son "hypercharge" très rapide Qualité photo de nuit très bonne On n’aime pas Autonomie un peu faible

Partons du côté de l’orient avec la marque chinoise Xiaomi réputée pour proposer des smartphones aussi qualitatifs qu’abordables. Le modèle 13 Pro est le plus récent, une vraie vitrine de performances et d’innovations. Et concernant son volet photo, il est très bon, le propulsant facilement parmi les meilleurs photophones du moment.

Il possède en effet 3 objectifs conçus en collaboration avec la célèbre marque Leica, un gage de qualité qu’on apprécie fortement. On trouve donc un ultra grand-angle, un grand-angle et un téléobjectif, tous les trois de 50 mégapixels. Grâce à eux, il capture des clichés d’une qualité remarquable, et avec un niveau de détails impressionnant. Notez aussi qu’il est très bon de nuit, ce qui n’est pas courant même pour un photophone. Cela vous permettra d’immortaliser vos moments de vie dans toutes les situations. La partie logiciel de traitement de l’image est très aboutie elle aussi. Elle offre un très bon rendu.

Pas de déception non plus côté de performances. Sa puce Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée de 12 Go de RAM ne vous refusera rien. Une sublime dalle Amoled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz vous permettra de profiter confortablement de vos photos et de tous vos contenus multimédias. Sa batterie de 4820 mAh peut vous sembler un peu faible par rapport à la concurrence, mais elle est accompagnée d’un chargeur “Hypercharge” de 120 W qui vous permettra de le recharger en à peine 30 minutes. Vous le remarquez, ce Xiaomi 13 Pro est un excellent photophone mais aussi un excellent smartphone haut de gamme, avec lui, vous avez très peu de chances d’être déçu.

Google Pixel 8 Pro, le photophone Android boosté à l’IA

Son volet photo très réussi L'utilisation ingénieuse de l'IA pour le traitement de l'image

L'utilisation ingénieuse de l'IA pour le traitement de l'image Ses performances globales

Ses performances globales Son magnifique écran Oled grand format

Son magnifique écran Oled grand format Son autonomie généreuse On n’aime pas Sa charge rapide trop lente

Sa charge rapide trop lente La Tensor G3 moins puissante que les processeurs concurrents

La Tensor G3 moins puissante que les processeurs concurrents Poids un peu lourd

Google est, depuis la sortie de ses premiers modèles, réputé pour la qualité de ses volets photo. Il n’était donc pas envisageable d’omettre d’inclure un smartphone Pixel dans cette sélection. Notre choix s’est porté sur le Pixel 8 Pro, le dernier-né de la marque, pour son excellence et sa polyvalence. Nous allons détailler ici certaines de ses caractéristiques, mais vous pouvez retrouver ici notre test complet.

Il possède 3 capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Ils vous permettront de prendre de très beaux clichés. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est que sa puce Tensor G3 est résolument tournée vers l’IA, améliorant grandement son logiciel de traitement de l’image. La vidéo n’est pas mise de côté non plus, puisqu’il est capable de filmer en 4K. D’ailleurs, nous pouvons ajouter qu’il est aussi très bon dans un contexte de faible luminosité, ce qui est très appréciable.

Pour ce qui est de ses performances générales, le processeur Tensor G3 conçu par Google délivre des performances excellentes, même si elles sont légèrement en deçà de celles de chez Qualcomm. En revanche, il n’y a rien à redire sur sa dalle Oled de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Sa batterie de 5000 mAh vous offrira une aisément une journée de batterie, son chargeur de 30 W est toutefois décevant pour cette gamme de prix. En résumé, c’est un excellent photophone, performant et polyvalent, qui vous plaira d’autant plus si vous êtes un amateur de l’écosystème Android.

Vivo X90 Pro, le capteur grand format

Son module photo performant et polyvalent Ses excellentes performances globales

Ses excellentes performances globales Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Son design original et ses finitions soignées

Son design original et ses finitions soignées Sa recharge très rapide On n’aime pas Son autonomie trop juste

Son autonomie trop juste Son mode photo légèrement en retrait

La marque Vivo n’est pas la plus mise en avant sur le marché. Pourtant avec son X90 Pro, elle place la barre très haut en matière de photophone. Si vous n’y aviez pas encore pensé, vous devriez sérieusement envisager ce modèle. Il s’agit du dernier smartphone haut de gamme du constructeur, et il vous offrira sans aucun doute une expérience photographique exceptionnelle.

Parlons de ce qui saute aux yeux : son immense bloc photo de 1 pouce placé dans son dos. Ce dernier est composé d’un objectif grand-angle de 50 mégapixels, d’un capteur portrait de 50 mégapixels également, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur de profondeur. Ils capturent des clichés d’une qualité excellente, avec un haut niveau de détail. Vous pourrez aussi filmer en 8K 24 FPS ou en 4K 60 FPS, le rendu et la stabilisation sont excellents. Seul le mode nuit est légèrement inférieur à certains concurrents que nous avons pu voir dans cette sélection, sans être catastrophique pour autant.

Côté performances, on trouve le SoC Dimensity 9200, surprenant quand on sait que les précédents modèles fonctionnaient avec des processeurs Qualcomm. Il délivre toutefois des performances satisfaisantes et une excellente fluidité en multitâche. On trouve aussi une dalle Amoled de 6,78 pouces, compatible HDR10+. L’autonomie est un peu décevante pour un modèle de cette gamme, la batterie de 4870 mAh vous permettra de tenir une journée, mais pas au-delà. D’autant plus que l’appareil photo est très énergivore. On trouve toutefois un chargeur 120 W fourni. Vous l’aurez compris, ce Vivo X90 Pro est un photophone performant et attractif, même s’il souffre de quelques faiblesses.

Google Pixel 7a, le photophone abordable

Son excellent rapport qualité/prix Son volet photo boosté par l'IA très réussi

Son volet photo boosté par l'IA très réussi Ses bonnes performances globales

Ses bonnes performances globales Son design soigné

Son design soigné Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Son format compact On n’aime pas Son autonomie une peu faible

Son autonomie une peu faible Son absence de vraie charge rapide

Nous l’avons dit plus tôt, Google produit de très bon photophones. C’est la raison pour laquelle nous incluons un deuxième Pixel dans cette sélection : le Pixel 7a. Il servira aussi à vous montrer qu’il existe des photophones plus abordables, même s’ils sont plus rares. Les objectifs sont en effet des composants onéreux qu’il est difficile d’inclure dans des modèles milieu ou entrée de gamme.

Pour moins de 500 euros, il vous offre la possibilité de prendre des clichés d’une excellente qualité. Il ne possède que de deux capteurs, un grand-angle de 64 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Cependant, ne vous y fiez pas. Parfois, il vaut mieux de la qualité que de la quantité. Ce qui rend ce photophone performant, c’est son processeur Tensor G2 et sa technologie de traitement de l’image. Cette puce lui permet d’offrir un magnifique rendu dans toutes les conditions. Il sait aussi tirer son épingle du jeu avec la vidéo en filmant en 4K à 60 FPS.

Pour le reste, ses performances sont très convaincantes. Son écran composé d’une dalle Oled de 6,1 pouces pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz offre une belle qualité d’affichage et sa batterie de 4385 mAh est suffisante pour tenir une journée d’utilisation. Il ne faudra toutefois pas vous attendre à grand-chose du côté de la recharge qui n’est que de 20 W. En résumé, vous n’êtes pas obligé de dépenser des sommes astronomiques pour vous offrir un bon photophone et ce Google Pixel 7a vous le prouve.

✅ Quelles sont les meilleures marques de photophones ?

La grande majorité des constructeurs de smartphones proposent leur propre photophone. Il s’agit d’ailleurs très souvent des modèles haut de gamme, comme vous l’aurez constaté avec cette sélection. Des marques comme Apple, Samsung ou Google ont la réputation de produire des objectifs d’excellente qualité.

Cependant, vous pouvez aussi vous tourner vers Xiaomi, Honor ou même Vivo, plus récemment, pour trouver des smartphones photo à un prix légèrement plus abordables. Sachez simplement que si vous souhaitez acquérir un bon photophone, vous serez obligé d’y mettre un certain prix, car il s’agit de technologies complexes. Mettez donc de côté les marques qui vous promettent des modèles performants à des prix trop compétitifs.

💶 Combien coûte un bon smartphone photo ?

Vous l’aurez sûrement constaté tout au long de ce guide, les photophones sont presque toujours des smartphones haut de gamme. C’est en effet difficile de trouver de bons modèles en dessous de 1000 euros. Seuls certains milieux de gamme de chez Google ou de chez Samsung y parviennent, mais ils vous demanderont de faire des concessions sur d’autres éléments. En résumé, si la qualité des photos est un aspect primordial pour vous lorsqu’il s’agit de choisir votre nouveau mobile, nous vous conseillons de vous préparer à investir.

⚙️ Quels sont les différents types d’objectifs ?

Aujourd’hui, la très grande majorité des photophones disposent de plusieurs capteurs. Cependant, ils n’ont pas tous les mêmes et surtout, ils n’ont pas la même utilité. Et si l’on n’est pas familier avec le monde de la photo, on peut vite se sentir perdu parmi les différentes appellations. Voici un rapide résumé des capteurs que l’on trouve le plus souvent, et leur utilité :

Grand-angle : Sa focale varie entre 24 et 38 mm. Il offre la possibilité d’agrandir l’angle de vue pour capturer des plans plus larges sans déformer l’objet. Et en englobant une grande quantité de détails.

Sa focale varie entre 24 et 38 mm. Il offre la possibilité d’agrandir l’angle de vue pour capturer des plans plus larges sans déformer l’objet. Et en englobant une grande quantité de détails. Ultra grand-angle : Sa focale se situe entre 13 et 20 mm. Cet objectif fournit un champ de vision encore plus large que celui d’un grand angle. Cependant, il peut causer des distorsions.

Sa focale se situe entre 13 et 20 mm. Cet objectif fournit un champ de vision encore plus large que celui d’un grand angle. Cependant, il peut causer des distorsions. Téléobjectif : Sa focale dépasse 50 mm. Conçu pour photographier des sujets très éloignés grâce à son zoom optique.

Notez que tous les photophones ne possèdent pas de téléobjectif. C’est à vous de voir si vous pouvez vous en passer ou non.

Google Pixel 8 Pro – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Hardware

🤔 Que représentent les mégapixels ?

Les appareils photos des smartphones sont habituellement caractérisés par un élément clé : le nombre de mégapixels. Cette donnée détermine le nombre de pixels formant la matrice qui capte la lumière. Un nombre élevé de mégapixels signifie une image plus grande et plus détaillée. Cependant, cela ne garantit pas toujours une qualité exceptionnelle, surtout dans des conditions de faible luminosité.

C’est pourquoi lorsque vous vous trouvez face à un iPhone 15 Pro Max dont l’objectif principal est de 48 mégapixels, et qu’à côté se trouve un Samsung Galaxy S23 Ultra qui possède 200 mégapixels, vous pouvez être tenté d’avoir un avis tranché en faveur de ce dernier. Cependant, la qualité d’une image n’est pas déterminée par ce seul élément.

La taille du capteur, les technologies qui lui sont associées, la marque avec laquelle le constructeur s’est associé… Tous ces points entrent aussi en compte. Si le nombre de mégapixels vous donne une bonne indication, ce n’est pas la seule chose que vous devez regarder.

En général, tous les photophone possèdent un mode automatique qui règle donc automatiquement pour vous l’exposition, la focale ou encore la mise au point. Les logiciels de traitement de l’image font en sorte que vous obteniez un rendu impeccable sans avoir à faire trop d’effort. Cependant, il peut être intéressant de comprendre toutes ces différentes nuances pour obtenir un rendu encore plus qualitatif. Certains smartphones photos, comme ceux de chez Sony par exemple, possède une interface très poussée qui vous permet de régler vous-même énormément de paramètres.

Si ces réglages ne s’adressent pas aux débutants, elles peuvent permettre aux professionnels d’obtenir un rendu proche de ce que pourrait fournir un appareil photo numérique, tout en ce passant d’un boîtier imposants et des différents objectifs.

