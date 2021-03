BAR redimensionnable : un gain d’IPS de 3,2 % en moyenne en 4K pour la RTX 3090

En début de mois, la RTX 3060 a inauguré le BAR redimensionnable dans la gamme de NVIDIA. Les autres références recevront la prise en charge de cette technologie dans les prochaines heures par le biais de mises à jour ; certains fabricants ont toutefois commencé à déployer les leurs. Un membre de Chiphell, wesleyxy, en a profité pour tester le BAR redimensionnable avec sa RTX 3090 en 4K.

Il a mesuré l’impact sur Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Borderlands 3, Gears 5 et Red Dead Redemption 2. Cette liste rassemble 6 des 8 jeux compatibles avec le BAR redimensionnable du côté de NVIDIA. Les septième et huitième sont Metro Exodus et Battlefield V, non testés ici. Outre une GeForce RTX 3090 Founders Edition, la machine de wesleyxy embarque un processeur AMD Ryzen 9 5950X et 32 Go de RAM.

Les RTX de NVIDIA moins performantes que les Radeon d’AMD sur des jeux DirectX 12 avec un ‘vieux’ CPU ?

De 1,2 à 4,8 % en fonction des jeux

Le BAR redimensionnable améliore le nombre d’images par seconde de 1,2 % à 4,8 % selon les jeux. En moyenne, le gain est de 3,2 %. Ces résultats sont inférieurs à ceux observés avec la RTX 3060 ou avec la RX 6800 XT et le SAM (Smart Access Memory) d’AMD activé, puisque les gains avoisinaient les 10 % ; cependant, les tests étaient effectués en Full HD, alors qu’ils le sont en 4K ici. Il est probable que la hausse du framerate soit du même acabit avec la RTX 3090 avec une définition en 1080p.

Jeu BAR redimensionnable désactivé BAR redimensionnable activé Différence Assassin’s Creed Valhalla 69 IPS 72 IPS 4,30% Borderlands 3 80,09 IPS 81,60 IPS 1,90% Forza Horizon 4 175 IPS 181 IPS 3,40% Gears 5 86,30 IPS 89,20 IPS 3,40% Watch Dogs: Legion 62 IPS 65 IPS 4,80% Red Dead Redemption 2 73,62 IPS 74,47 IPS 1,20%

Dans tous les cas, activer le BAR redimensionnable ne peut avoir qu’un effet bénéfique. Par conséquent, si vous avez le matériel nécessaire, il serait dommage de s’en priver.