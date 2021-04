Des barrettes de DDR5-4800 signées Crucial prêtes à être vendues

Il semble que l’entreprise Crucial soit prête à commercialiser des barrettes de mémoire DDR5. Le site XFastest a partagé les clichés ci-dessous de deux modules qui ne demandent qu’à être mis en rayon.

Les deux barrettes sont en DDR5-4800, ont une latence CAS de 40 et une tension de 1,1 V, la valeur standard de cette norme. Le module UDIMM a une capacité de 8 Go, le SO-DIMM de 32 Go ; ils embarquent de la mémoire Micron. À l’instar d’autres barrettes croisées au cours des semaines précédentes, celles présentées ici restent très sobres : un simple PCB vert et nu, vierge de tout dissipateur de chaleur et d’effets RGB. Bon, pas d’inquiétude si vous affectionnez ce genre d’à-côtés, on suppose que les fabricants ne tarderont pas à lancer des modules enguirlandés.

Des modules de 128 Go en 2022

Si les barrettes sont prêtes à être vendues aux particuliers, elles devront dans tous les cas patienter jusqu’à l’arrivée de plateformes compatibles. Chez Intel, la DDR5 sera introduite avec les processeurs Alder Lake attendus en fin d’année. Chez AMD, rien d’officiel, mais il est probable la prise en charge de la DDR5 coïncide avec l’architecture Zen 4. En effet, celle-ci signera la fin du socket AM4 au profit de l’AM5 ; on imagine qu’une des raisons de l’instauration de ce nouveau socket est la prise en charge de nouvelles interfaces.

Enfin, au départ, la plupart des modules de DDR5 seront à 4800 MHz. Toutefois, les fabricants devraient rapidement proposer des fréquences plus élevées, notamment de la DDR5-6400. Quant aux capacités, Asgard prévoit des barrettes DDR5-4800 de 128 Go d’ici 2022.

Source : Tom’s Hardware US