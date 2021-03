Des résultats de benchmarks pour un système Alder Lake-S associé à de la DDR5-6400

On a beaucoup parlé de la DDR5 en 2020, et SK Hynix a lancé les premières barrettes en octobre dernier. Mais au-delà des spécifications, on a surtout hâte de voir les gains concrets pour nos machines. Premier élément de réponse.

La fabricant chinois Longsys a mis à l’épreuve un système muni d’un processeur Alder Lake-S d’Intel et de mémoire DDR5-6400 sur AIDA64 (une capture d’écran rapporte plutôt de la DDR5-4800). La société a deux modules dans son catalogue, l’un de 16 Go, l’autre de 32 Go. Dans les deux cas, la latence CAS est de 40 et la tension de 1,1 V. Ici, la firme a mobilisé un module de 32 Go.

L’entreprise chinoise Asgard dégaine des barrettes de mémoire DDR5

DDR5-6400 vs DDR4-3200

Longsys a comparé les résultats obtenus avec ceux d’un système équipé de DDR4 en CL22 ; la vitesse n’est pas spécifiée. Il s’agit sans doute de DDR4-3200. Tom’s Hardware US indique avoir contacté la firme afin d’obtenir plus de précisions. Dans les tests de lecture, écriture et copie AIDA64, le système équipé de mémoire DDR5 se montre respectivement 39 %, 36 % et 12 % plus performant. Il souffre en revanche d’une latence nettement plus importante (97 %). Sur Master Lu, la mémoire DDR5 s’avère 112 % plus véloce.

Benchmark Longsys DDR4 32 Go C22 Longsys DDR5 32 Go C40 Différence AIDA64 Read 25 770 35 844 39 % AIDA64 Write 23 944 32 613 36 % AIDA64 Copy 25 849 28 833 12 % AIDA64 Latency 56,8 112,1 97 % Master Lu Benchmark 91 575 193 684 112 %

D’autres résultats seront nécessaires pour se forger un avis, mais dans tous les cas, avec la promesse, à terme, de modules de 128 Go en DDR5-8400, la DDR5 pourrait donner un sérieux coup de boost à nos PC. Réponse dans les prochains mois avec la gamme Alder Lake-S d’Intel et peut-être les prochains Ryzen d’AMD.