Intel détaille le fonctionnement d’un CPU à travers deux vidéos

Des explications généralistes et instructives distillées par Boyd Phelps.

Régulièrement, Intel fait un peu de pédagogie sur chaîne Youtube et s’évertue à mettre à la portée de tous certains concepts. Ainsi, en 2020, la société illustrait par exemple le processus de fabrication d’un processeur du sable au silicium à travers deux vidéos didactiques. Aujourd’hui, elle ambitionne d’expliquer le fonctionnement d’un processeur.

Pour cela, Intel a mis en ligne sur sa chaîne YouTube deux vidéos. Comme les titres l’indiquent, la première, « Architecture All Access : Modern CPU Architecture Part 1 – Key Concepts » retrace l’histoire des CPU et pose les fondamentaux ; la seconde, « Architecture All Access : Modern CPU Architecture Part 2 – Microarchitecture Deep Dive » approfondit le concept de microarchitecture. Le professeur est Boyd Phelps, CVP de l’ingénierie client chez Intel. Il a notamment participé à l’élaboration des microarchitectures Nehale, Haswell ou encore Tiger Lake.

Intel nous explique sa technologie Foveros en parlant gâteau et pancake

Intel pédagogue

Ces vidéos nécessitent de comprendre un minimum l’anglais. Cependant, elles s’avèrent instructives en plus d’être exemptes de toute communication marketing directe. La première dure environ 19 minutes et la seconde un peu plus de 25 minutes. Si vous ne souhaitez pas les regarder en intégralité, elles sont divisées en chapitre avec des marqueurs temporels depuis YouTube.