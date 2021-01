La gamme de produits Ikea / Asus ROG dévoilée

En septembre dernier, Ikea et Asus ROG ont officialisé leur collaboration autour de meubles et accessoires destinés aux joueurs. La collection sera présentée officiellement le 29 janvier, mais celle-ci a déjà été fuité sur les réseaux sociaux chinois.

En tout, la célèbre chaîne suédoise proposera une trentaine de produits. Ceux-ci seront commercialisés en Chine dans un premier temps (à partir de février 2021) puis dans le reste du monde à partir d’octobre 2021.

Un magnifique lit destiné aux joueurs

Des « prix abordables »

La promesse « de meubles et accessoires gaming à des prix abordables » se matérialisera entre autres par des bureaux, sièges, commodes, tapis de souris, coussins et bien sûr, un porte-gobelet. Il ne manque plus que les PlayStation 5 et Xbox Series X en carton pour parfaire le tableau !

Source : TechPowerUp