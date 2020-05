Malgré la pandémie de coronavirus, les Xbox Series X et PlayStation 5 devraient être prêtes à temps

La pandémie de coronavirus a des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier. Si le marché des cartes mères et des GPU se porte mal, la situation actuelle impacte aussi les objectifs que se sont fixés les entreprises pour les prochains mois. Samsung s’est par exemple montré prudent à propos du début de la production de masse en 5 nm EUV. Pour les joueurs, le COVID-19 a notamment entraîné l’annulation de l’E3. L’édition 2020 était pourtant attendue, puisque Microsoft devait y dévoiler sa Xbox Series X. Forcément, certains craignent désormais un report de la sortie des consoles de nouvelle génération, programmée aux fêtes de fin d’année. Bonne nouvelle, AMD reste pour l’instant optimiste.

Lisa Su, PDG de l’entreprise, a en effet déclaré : « Nous prévoyons une augmentation des recettes au deuxième trimestre et une forte pondération vers le second semestre de l’année, car nous augmentons la production pour soutenir les lancements de Noël des nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X ». Or, Sony et Microsft dépendent d’AMD pour respecter la date fixée.

Du matériel AMD pour les deux machines

Les deux machines embarquent en effet du matériel AMD pour le SoC et le GPU. La Xbox Series X s’arme d’un SoC sous architecture Zen 2 à 8 cœurs / 16 threads cadencé à 3,8 GHz. En ce qui concerne le GPU, il est sous architecture RDNA2, a une fréquence maximale de 1825 MHz, comporte 52 unités de calcul et offre du ray tracing matériel ainsi que du VRS (Variable Rate Shading). Du côté de Sony, la PlayStation 5 s’appuie aussi sur un SoC AMD Zen 2 à 8 cœurs / 16 threads cadencé à 3,5 GHz. Le GPU est aussi un modèle sous architecture RDNA 2. Il se limite à 36 unités de calcul mais atteint une fréquence de 2230 MHz. Bref, à priori, les prochaines consoles devraient arriver à temps pour prendre place sous bon nombre de sapins.

Source : Tom’s Hardware US