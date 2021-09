NVIDIA Broadcast passe en version 1.3

NVIDIA continue de peaufiner son application NVIDIA Broadcast en lançant la version 1.3. Dans son communiqué de presse, l’entreprise indique que cette mise à jour se caractérise par trois améliorations notables. La première est une « amélioration de la suppression du bruit audio pour les voix fortes et aiguës » ; la deuxième une « prise en charge supplémentaire des caméras professionnelles et virtuelles » ; la troisième une « réduction de l’impact sur les performances du système lors de l’accumulation des effets ».

NVIDIA explique que jusqu’ici, « lorsque les utilisateurs parlaient avec beaucoup d’émotion, généralement à voix haute, leur voix était parfois supprimée par inadvertance. Cela se produisait rarement, mais si cela arrivait, c’était au moment le plus excitant d’un livestream ». La mise à jour 1.3 corrige ce problème « grâce à des profils sonores d’entraînement dédiés qui permettent de conserver la parole tout en continuant à supprimer les bruits de fond indésirables ».

L’utilisation de la VRAM réduite de plus de 40 %

Concernant la prise en charge d’un plus grand nombre de périphériques vidéo, c’est l’une des demandes les plus fréquentes de la communauté selon NVIDIA. Parmi les « nombreuses caméras professionnelles et virtuelles, ainsi que des cartes de capture » désormais compatibles avec NVIDIA Broadcast, la firme mentionne les modèles Canon EOS Webcam Utility, Nikon Webcam Utility, Sony Webcam Utility et OBS Virtual Camera.

Enfin, à propos des performances, NVIDIA rapporte : « Avec la mise à jour précédente, NVIDIA Broadcast version 1.2, nous avions ajouté la possibilité pour les utilisateurs d’accumuler les effets. La VRAM pouvait être limitée lorsque des utilisateurs multitâches exécutaient simultanément des fonctions d’IA pour leur microphone, leurs haut-parleurs et leur caméra. La version 1.3 réduit l’utilisation de la VRAM de plus de 40 %, ce qui permet d’améliorer les performances globales du système et d’augmenter le nombre de FPS dans les jeux ».

À ces trois éléments clefs s’ajoutent de nouveaux éléments d’interface utilisateur et diverses corrections de bugs. Vous pouvez télécharger NVIDIA Broadcast via ce lien et en apprendre davantage sur cette application sur le site de NVIDIA.