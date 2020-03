Steam établit déjà un nouveau record, avec plus de 22 millions de joueurs connectés

Le 15 mars dernier, sans doute bien aidé par l’épidémie de coronavirus, Steam a franchi pour la première fois la barre symbolique des 20 millions de joueurs connectés simultanément. Le nombre n’en finit plus de grandir, puisque la plateforme a recensé un pic de 22 670 375 personnes peu avant 16 heures le 22 mars.

Comme d’habitude, sur le podium des jeux les plus populaires, on retrouve Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2 et PUBG. Mais Football Manager 2020, d’ailleurs proposé gratuitement jusqu’au 25 mars, frôle régulièrement la troisième place occupée par PUBG.

Un contexte favorable pour Half-Life : Alyx

Globalement, dans cette période où beaucoup de gens doivent rester confinés chez eux, le trafic Internet mondial bat lui aussi des records et le marché du jeu vidéo a le vent en poupe. Call of Duty Warzone a par exemple franchit le cap des 30 millions de joueurs seulement dix jours après son lancement, et les abonnements fondateurs au GeForce Now sont désormais complets. Dans ce contexte, tout semble réunit pour que Half-Life : Alyx, sorti hier, rencontre lui aussi un beau succès.