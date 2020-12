Thermaltake repeint son boîtier AH T200 en rose

En octobre dernier, Thermaltake a présenté son boîtier AH T200. Ce modèle au look peu commun se déclinait jusqu’ici dans des versions noire et blanche. Pour ceux qui souhaiteraient pousser l’excentricité encore plus loin, le voici dans une variante toute rose, sobrement baptisée AH T200 Pink.

Ce Thermaltake AH T200 Pink s’articule autour d’un châssis en acier très ouvert. Il arbore cinq panneaux en verre trempé. Trois de 3 mm d’épaisseur forment une sorte de cockpit en façade, inspiré d’un hélicoptère selon la marque ; les deux autres, d’une épaisseur de 4 mm, prennent place sur des portes à charnières situées sur les côtés. Cet imposant boîtier mesure 444,2 x 282 x 551,5 mm et pèse presque 11 kg (10,8 kg).

Pour carte mère Micro-ATX ou Mini-ITX

Il propose deux emplacements 3,5 pouces et trois 2,5 pouces. Il accepte un ventirad qui n’excède pas les 150 mm de haut et une carte graphique qui ne dépasse pas les 320 mm de long. Pour les cartes mères, la prise en charge se limite à des modèles Mini-ITX et Micro-ATX. En matière de refroidissement, ce boîtier AH T200 Pink peut recevoir deux turbines de 140 mm à l’avant et deux autres à l’arrière, ou un radiateur de 280 mm.

Thermaltake n’a pas dévoilé le tarif.