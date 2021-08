Un premier cliché d’une carte mère Intel Z690

Avant la fin d’année, Intel devrait lancer quelques références Alder Lake-S accompagnées de leur chipset haut de gamme Z690. Un utilisateur du forum Bilibili a livré ce qu’il prétend être un premier cliché d’une carte mère Z690. Ce modèle, d’une marque inconnue, embarque un système d’alimentation à 23 phases.

Les processeurs Alder Lake-S de série K s’annoncent assez gourmands en énergie. Le PL2 des Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K atteindrait 228 W ; le PL1 serait de 125 W. Le Core i5 s’armerait de 10 cœurs / 16 threads (6 cœurs Golden Cove et 4 cœurs Gracemont) ; le Core i7 de 12 cœurs / 20 threads (8 cœurs Golden Cove et 4 cœurs Gracemont) ; enfin, le Core i9 de 16 cœurs / 24 threads (8 cœurs de chaque).

DDR5 et PCIe 5.0

Le cliché montre également le socket LGA1700. Ce dernier a des dimensions de 37,5 x 45 mm. Outre les puces Alder Lake-S, il servirait également pour la génération suivante, Raptor Lake. Par ailleurs, la plateforme Z690 introduira en principe le PCIe 5.0 et la DDR5 sur le secteur grand public. Pour profiter des avancées du PCIe 5.0, il faudra toutefois se montrer patient : les premiers SSD PCIe 5.0 ne débarqueront sans doute pas avant le printemps 2022.

Comme mentionné en début d’article, selon de récentes informations partagées par Igor Wallossek, Intel lancerait ses puces des séries K et KF et le chipset Z690 entre le 25 octobre et le 19 novembre. D’autres références et chipsets seraient introduits lors du CES 2022. Apparemment quelques exemplaires de Core i9-12900K et de cartes mères B660 circulent sur le marché clandestin chinois, ce qui accrédite ces dates.

Sources : VideoCardz, Bilibili