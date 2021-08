AMD prépare des APU basés sur l’architecture graphique RDNA

Avec les cartes graphiques desktop, AMD décline son architecture RDNA2 depuis plusieurs mois, et envisage de lancer les premiers produits RDNA3 l’année prochaine. Du côté des APU en revanche, les solutions graphiques intégrées restent sous architecture Vega, y compris celles des APU Ryzen 5000 desktop. L’entreprise ne devrait toutefois plus tarder à porter l’architecture RDNA 2 à ce type de produits, possiblement avec les prochains APU Rembrandt et Van Gogh. Mais selon une entrée sur Linux 5.15 mentionnant un GPU « Cyan Skillfish », la société proposerait aussi des puces avec un processeur graphique intégré RDNA (Navi 1x).

De nombreux tests l’ont prouvé, pour les cartes graphiques dédiées, l’architecture RDNA2 est nettement plus performante et efficiente que l’architecture RDNA1. En revanche, dans le cas d’un APU, elle implique un problème de taille : la présence des Ray Accelators et des surfaces de die plus importantes ; logiquement, ces contraintes deviennent plus délicates à gérer qu’avec une carte graphique dédiée. En conséquence, AMD préparerait à la fois des APU sous architecture RDNA et RDNA2 susceptibles de mieux s’adapter aux plateformes. Rappelons qu’actuellement, outre les cartes graphiques dédiées, les SoC des PlayStation 5 et Xbox Series X/S bénéficient eux aussi de l’architecture graphique RDNA2.

RDNA1 uniquement pour les APU / SoC d’entrée de gamme ?

Concernant RDNA, nous ne pouvons pour l’instant qu’émettre des hypothèses. La plus évidente : AMD réserverait cette architecture à des APU ou SoC d’entrée de gamme. Mais la société pourrait aussi décider de généraliser l’intégration d’une solution graphique intégrée à ses processeurs Ryzen. C’est la norme chez Intel, seuls les modèles F étant dépourvus d’iGPU. Bref, nous verrons dans les prochains mois à quoi se destine finalement Cyan Skillfish.

