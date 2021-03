AMD préparerait une gamme de GPU sous architecture RDNA pour le minage de cryptomonnaies

Afin de répondre à la demande croissante de cartes graphiques pour le minage de cryptomonnaies, NVIDIA a lancé ses GPU CMP. Selon des données issues d’un pilote AMDGPU pour Linux Linux 5.12, AMD pourrait aussi dégainer des solutions destinées à ce secteur.

D’après les informations relayées par Phoronix, le pilote mentionne un GPU Navi 12 privé de support VCM (Video Core Next). Ce GPU équipe notamment la Radeon Pro 5600M. Il bénéficie d’une architecture graphique RDNA. Déjà, en novembre dernier, Komachi mentionnait plusieurs références « B » (pour « Blockchain ») sous architecture RDNA, les Radeon RX 5700XTB, RX 5700B et RX 5500XTB.

Une architecture RDNA déjà efficace en minage

À l’instar de NVIDIA, dont au moins deux références CMP (les 30HX et 40 HX) s’arment de GPU Turing, AMD mobiliserait donc une ancienne architecture. Néanmoins, si du côté de NVIDIA, les cartes Ampere jouissent de capacités minières clairement supérieures à celles de la précédente génération, ce gap est moins important chez AMD entre l’architecture RDNA première du nom et RDNA 2. Par conséquent, mobiliser cette ancienne architecture GPU pour s’attaquer à ce marché parait moins préjudiciable et pourrait s’avérer un choix payant pour AMD.

Il reste toutefois une inconnue à cette équation : l’engouement pour les cryptomonnaies sera-t-il pérenne ? D’autant plus qu’il y a un antécédent. En 2019, AMD et NVIDIA, qui avaient accru leur production de GPU pour répondre à la forte demande des mineurs, se sont retrouvés avec plein de cartes sur les bras lorsque l’attrait pour les cryptomonnaies a baissé.

Sources : Phoronix, Tom’s Hardware US, TechPowerUp