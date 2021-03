AMD propose ses pilotes AMD Radeon PRO Enterprise 21.Q1

AMD publie la version trimestrielle de ces pilotes Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1. Au menu : une interface utilisateur entièrement refondue et plusieurs ajouts de fonctionnalités.

L’entreprise livre la vidéo ci-dessous et plusieurs images afin d’illustrer la nouvelle interface.

Pour ses GPU RDNA2, AMD ne partira pas en croisade contre les mineurs de cryptomonnaies

Liste des fonctionnalités

AMD décrit les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour ainsi :

« Nouvel onglet d’accueil : Permet aux utilisateurs d’accéder aux applications récemment utilisées et de les lancer. D’un seul clic, il est également possible de démarrer l’enregistrement d’écran ou de retrouver la section des tutoriels.

Onglet enregistrement & streaming (précédemment Radeon PRO ReLive) : Offre aux professionnels la possibilité de partager et enregistrer leur écran en haute définition, grâce aux fonctionnalités avancées implémentées pour de parfaites collaborations, présentations de projets, formations ou encore entraide entre collègues.

Overlay AMD Radeon PRO : Plateforme in-app accessible d’un clic et sans jamais avoir à quitter le moindre projet pour gérer le partage de médias et d’écran. Offre également le contrôle de la webcam, le suivi des performances, ou encore la gestion des ventilateurs et les réglages graphiques.

Performances améliorées : Le pilote AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 offre tant ergonomie que performance là où il y en a le plus besoin et est optimisé, comme chaque nouvelle mise à jour, pour les scénarii clés. Les utilisateurs peuvent profiter de ces améliorations pour accroître encore leur créativité. AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 offre des performances jusqu’à 45 % supérieures au sein du benchmark catia-06 de SPECviewperf 2020 par rapport à AMD Radeon PRO Software for Enterprise 20.Q4 lorsque l’on utilise le GPU Radeon PRO W5700. »

Vous pouvez télécharger les pilotes AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 ici.