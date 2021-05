AMD réfute préparer une gamme Ryzen 5000 Refresh

En début de semaine, une rumeur suggérait le lancement prochain de Ryzen 5000 Refresh. Celle-ci se fondait sur la découverte de processeurs à 16 et 6 cœurs, un Ryzen 5 et Ryzen 9 respectivement, avec un stepping B2. AMD a confirmé qu’elle préparait bien une révision pour sa gamme Vermeer mais a démenti l’arrivée de Ryzen 5000XT.

Les Ryzen 5000 actuels se base sur la révision B0. Les prochaines fournées s’appuieront sur une révision B2. Celle-ci n’augure aucune amélioration des performances ou des fonctionnalités ; il s’agit juste d’une révision de la conception qui corrige certains bugs mineurs.

Rien de visible pour les utilisateurs

Dans un premier temps, le démenti d’AMD a été rapporté par le site polonais Benchmark.pl. L’entreprise a ensuite apporté plus de précisions à la presse américaine dont Tom’s Hardware US. Voici le message qu’elle a transmis à nos confrères : « Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer nos capacités de fabrication et de logistique, AMD fera progressivement passer les processeurs de bureau de la série AMD Ryzen 5000 à une révision ‘B2’ durant les 6 prochains mois. Il n’y a aucune amélioration des caractéristiques, des fonctions ou des performances dans la révision B2, et aucune mise à jour du BIOS n’est requise. »

Sans surprise, AMD ne détaille pas les modifications apportées. Mais comme mentionné ci-dessus, elles sont sans doute subsidiaires et n’auront pas d’incidence sur les performances des processeurs pour les utilisateurs. Nous pouvons toutefois espérer que cette révision B2 contribue à améliorer le rendement et donc la disponibilité des processeurs Ryzen 5000 à moyen terme.