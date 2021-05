Bitmain, nouveau client important pour le 5 nm de TSMC ?

Si Bitmain a récemment présenté son Antminer E9, un ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) de minage d’Ethereum capable d’atteindre un taux de 3 GH/s, la société chinoise compte bien surfer sur l’engouement suscité par les cryptomonnaies pour concevoir d’autres ASIC encore plus performants. Et naturellement, il lui faut un fondeur pour les produire : en l’occurrence, le leader du secteur, TSMC. Pour ses futurs projets, Bitmain ne va pas se contenter d’un nœud daté, mais du tout récent 5 nm.

Ainsi, le DigiTimes rapporte que Bitmain a passé commande auprès de TSMC pour un ASIC basé sur le procédé de fabrication N5. Le fondeur taïwanais débuterait la production à partir du troisième trimestre de l’année et augmenterait fortement sa cadence pour Bitmain dès l’année prochaine, à partir de début 2022.

Le DigiTimes ne fournit pas de données chiffrées. Par conséquent, difficile de savoir si ces commandes auront un impact significatif sur les capacités de TSMC à produire d’autres puces en N5.

Pour l’instant, peu d’entreprises ont les moyens de faire fabriquer des produits en 5 nm par TSMC ; le principal client pour cette finesse est Apple. Cependant, Mediatek pour son prochain SoC haut de gamme, AMD pour ses processeurs Zen 4 et peut-être NVIDIA pour des GPU viendront grossir le carnet de commande de TSMC pour le 5 nm dans les prochains mois. Forcément, au vu de la situation de pénurie actuelle, l’hypothèse d’un potentiel nouveau « gros » client susceptible de surcharger encore un peu plus les lignes de TSMC n’a rien de très réjouissant pour la disponibilité de nos processeurs et cartes graphiques pour ces prochains mois.

