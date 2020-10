Bon plan Amazon Prime Day : tapis de souris XXL AUKEY à 14,39 €

Amazon propose un tapis de souris AUKEY de 90 cm de large ! Le tapis de 900x400x4mm est proposé exceptionnellement au prix de 14,39€. Avec une dimension pareille, on pourrait même parler de tapis de clavier. Outre ses dimensions, ce tapis a d’autres avantages, comme sa forte épaisseur, ses bordures renforcées et une surface douce et hydrophobe. La marque avance même être « green » grâce à ses certifications RoHS et REACH.

Sa surface hydrorésistante offre la possibilité de le laver à l’eau, et sa surface douce permet d’éviter des irritations de la peau. Sa base en caoutchouc lui permet également d’être à la fois résistant et anti-glissant. En soit, un tapis idéal pour les grands bureaux.