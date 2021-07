Deux jeux, dont un FPS multijoueur, sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

L’Epic Games Store a lancé ses soldes d’été jeudi dernier et a également renouvelé les jeux offerts. Jusqu’à jeudi prochain 17 heures, la plateforme accorde gratuitement deux titres : Verdun et Defense Grid : The Awakening. Ils coûtent 17,50 et 8 euros respectivement hors promotion.

Développé par M2H et Blackmill Games, Verdun « est le premier FPS multijoueur se déroulant dans un environnement réaliste au sein de la Première guerre mondiale L’impitoyable guerre des tranchées offre une expérience unique sur le champ de bataille en vous plongeant, vous et votre escouade, dans des combats offensifs et défensifs ». S’il peut se targuer d’être le premier FPS multi à prendre pour contexte la Première Guerre mondiale, c’est parce qu’il est sorti en avril 2015, soit bien avant Battlefield 1 (octobre 2016). À l’instar du titre de DICE, Verdun propose des affrontements massifs pouvant rassembler jusqu’à 64 joueur. En revanche, son gameplay se veut nettement plus « authentique » que celui de Battlefield 1.

Plus ancien, Defense Grid : The Awakening est un jeu de défense et de fortifications (ou tower defense) paru le 8 décembre 2008 et édité par Hidden Path Entertainment. Vous devez y « stopper l’invasion en plaçant stratégiquement vos constructions. Effets spéciaux, environnements dynamiques et bande son originale vous apportent une nouvelle expérience de jeu ». Le soft propose 15 sortes d’ennemis et 10 types de tours avec 3 niveaux d’amélioration à découvrir dans 20 niveaux uniques.

Les configurations minimales pour jouer

Les deux jeux n’étant pas très récents, ils sont largement à la portée d’un PC gamer moderne d’entrée de gamme. Pour combattre dans les tranchées de Verdun, votre machine doit tourner sous Windows 8/10 ou Mac OS. Elle doit abriter au moins un processeur du niveau d’un Core i5-2500K 3,3 GHz / AMD Phenom II X4 940 ; une GeForce GTX 960M / Radeon HD 7750 ou supérieur avec 1 Go de VRAM ; 4 Go de RAM ; 12 Go d’espace disponible.

Enfin, Defense Grid : The Awakening requiert un processeur à 1,8 GHz ou supérieur ; une ATI Radeon 9600 ou plus récent, NVIDIA GeForce 6100 ou plus récent ; 512 Mo de RAM ; 1 Go d’espace disponible.