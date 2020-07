Deux nouveaux boîtiers chez Enermax, un mini tour et un moyen tour

Les MarbleShell M MS20 et MarbleShell MS30, livrés avec trois et quatre ventilateurs de 120 mm respectivement.

Enermax lance deux boîtiers dans la série MarbleShell : les MarbleShell M MS20 et MarbleShell MS30. Le premier est un modèle mini tour tandis que le second est un moyen tour. Ainsi, le MS20 peut héberger une carte mère au format Micro-ATX et Mini-ITX tandis que son grand frère monte jusqu’à l’ATX.

Au niveau des dimensions, le MS20 mesure 417 mm x 210 mm x 400 mm et le MS30, 407 x 215 x 460 mm. Les deux boîtiers offrent le même nombre d’emplacements pour ventilateurs : deux de 140 mm / trois de 120 mm à l’avant, deux de 140 mm / deux de 120 mm sur le dessus et un de 120 mm à l’arrière. Enermax livre le MS30 avec trois turbines ARGB de 120 mm préinstallées à l’avant, deux pour le MS20. À l’arrière, un ventilateur de 120 mm est monté dans les deux cas. Pour les radiateurs, le MS30 est le seul à pouvoir accueillir un modèle 360 mm. Il propose également un emplacement de 240 mm sur le dessus, absent chez son petit frère.

Compatibles avec des cartes graphiques de plus de 368 et 357 mm

Le modèle mini tour octroie un peu plus d’espace que le MS30 pour la carte graphique, avec 368 mm contre 357 mm, mais quelques millimètres de moins pour le ventirad, avec 164 mm contre 175 mm. Enfin, comme on le constate sur l’image, les deux boîtiers bénéficient d’un panneau latéral en verre trempé. Le RGB est configurable via la carte mère (compatible Enermax RGB, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, ASRock PolyChrome Sync et MSI Mystic Light) ou selon 13 modes prédéfinis.