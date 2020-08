Deux nouvelles puces de 6W chez AMD

L’AMD 3015e et 3020e, deux dual-core avec 4 et 2 threads respectivement.

AMD a discrètement ajouté deux nouveaux processeurs basse consommation à sa gamme, les AMD 3015e et AMD 3020e. Ces puces à deux cœurs ont un TDP de 6W.

Gravées en 14 nm, elles bénéficient de l’architecture CPU Zen et de l’architecture graphique Vega 3. L’AMD 3015e s’arme de 4 threads, tandis que l’AMD 3020e se contente de 2 threads. Il profite en revanche d’une fréquence CPU Boost et d’une fréquence GPU respectivement 300 MHz et 400 MHz supérieures à celle de son compère. En outre, il supporte la mémoire DDR4-2400 contre la DDR4-1600 pour le 3015e.

Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications des deux puces.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost GPU Fréquence GPU DDR4 TDP AMD 3015e 2 / 4 1,2 GHz 2,3 GHz Vega 3 600 MHz 1600 6 W AMD 3020e 2 / 2 1,2 GHz 2,6 GHz Vega 3 1000 MHz 2400 6 W

Vous pourrez retrouver l’AMD 3015 dans deux ordinateurs portables signés Lenovo, les Lenovo 100e 2nd Gen et Lenovo 300e 2nd Gen. Le premier embarque une dalle 11,6 pouces en 720p, 4 Go de mémoire DDR4, 64 Go de stockage eMMC, et propose du Wi-Fi 6. Le second reprend ces caractéristiques mais ajoute une charnière à 360°, un support de stylo ainsi qu’un SSD de 128 Go en option. Sortie prévue en septembre à un tarif de 219 dollars pour le 100e et de 299 dollars pour le 300e.