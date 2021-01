Evga dévoile une carte GeForce RTX 3090 K|NGP|N Hydro Copper

En novembre, Evga a dévoilé officiellement sa carte GeForce RTX 3090 K|NGP|N. Jacob Freeman, responsable des produits au sein de l’entreprise, a publié une photo d’une variante baptisée RTX 3090 K|NGP|N Hydro Copper.

La GeForce RTX 3090 K|NGP|N Hybrid Gaming présentée en novembre embarque un système de refroidissement hybride AIO iCX3 de 360 mm. Cette variante Hydro Cooper se destine à ceux qui souhaitent conserver leur propre système de refroidissement.

Le GPU GA102 des RTX 3090 et RTX 3080 étudié via une photographie infrarouge

Fréquence Boost de 1 920 MHz ?

Evga n’a pas précisé les spécifications de la variante Hydro Cooper. Sa parente bénéficie d’un PCB 12 couches et de 23 VRM. Elle atteint une fréquence Boost de 1 920 MHz (la valeur de référence NVIDIA est de 1 700 MHz) et nécessite trois câbles d’alimentation 8 broches. Elle hérite également d’un écran OLED de 176 x 48 pixels qui permet d’afficher les fréquences, tensions et températures.

La date de lancement et le prix de cette GeForce RTX 3090 K|NGP|N Hydro Copper restent inconnus.