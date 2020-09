Galax dévoile une RTX 3090 en mode LEGO

A quelques jours de la sortie de la RTX 3090, les fabricants dévoilent des modèles originaux. Si chez Emtek, on prépare une monstrueuse RTX 3090 capable d’engloutir 410 W, chez Galax, l’esprit est différent, avec une carte inspirée des LEGO.

D’ailleurs, ce n’est pas la première foire que l’entreprise sort un peu du conventionnel ; on lui doit par exemple la Galax GeForce RTX 2060 Super Star, une carte personnalisable à l’envie, ainsi que la RTX 2070 Super EX Pink Edition, un modèle, comme son nom l’indique, tout rose.

La RTX 3090 à peine 10 % plus performante que la RTX 3080 ?

Trois turbines de 90 mm

Mais revenons-en à notre RTX 3090 Gamer. Celle-ci s’arme d’une solution de refroidissement à triple ventilateurs (90 mm). Elle puise son énergie de deux connecteurs à huit broches. Niveau look, deux bandes de couleurs, une rouge et une bleue, sont présentes aux extrémités. Surtout, une bonne partie de la carte est recouverte par des pics compatibles LEGO ; et oui, il est bien possible d’assembler des LEGO dessus.

Une carte qui risque de devenir un must-have pour tous ceux qui gardent précautionneusement leurs anciennes boîtes depuis plusieurs années ou qui ne se priveraient pas pour « emprunter » quelques pièces à leur marmot.