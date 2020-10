Gigabyte enregistre quatre GeForce RTX 3060 Ti auprès de l’ECC

Une carte munie de 8 Go de mémoire GDDR6 et probablement de 4 864 cœurs CUDA.

On soupçonne NVIDIA de préparer des RTX 3080 et RTX 3070 avec 20 Go et 16 Go de VRAM respectivement, ainsi qu’une RTX 3060 ou RTX 3060 Ti ; on avait déjà eu des preuves assez formelles à ce sujet. En voici de nouvelles au sujet de la dernière, en provenance de Gigabyte : l’entreprise a déposé quatre références auprès de l’EEC pour certification.

Ces quatre cartes ont pour désignation N306T, ce qui fait à l’évidence référence à RTX 3060 Ti. Les modèles sont les GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master 8G (GV-N306TAORUS M-8GD), GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G (GV-N306TGAMING OC-8GD), GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G (GV-N306TEAGLE OC-8GD) et GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G (GV-N306TEAGLE-8GD).

TDP de 200 W ?

Afin de faciliter la lecture, Tom’s Hardware US a rassemblé ces données dans un tableau :

Modèle carte Désignation Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master 8G GV-N306TAORUS M-8GD Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G GV-N306TGAMING OC-8GD Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G GV-N306TEAGLE OC-8GD Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8G GV-N306TEAGLE-8GD

Selon de précédentes informations, la RTX 3060 Ti embarquerait un GPU GA 104, comme la RTX 3070. Elle s’armerait de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits ; la bande passante totale serait de 448 Go/s.

Parmi les autres spécifications, on soupçonne la présence de 4 864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT et 152 cœurs Tensor. Au sujet du TDP, on peut miser sur 200 W environ.

Il est probable que NVIDIA patiente jusqu’à la présentation des Radeon RX 6000 d’AMD le 28 octobre avant de dévoiler cette GeForce RTX 3060 Ti.