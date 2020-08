Intel : pas de jeu Marvel’s Avengers pour les processeurs édition limitée Marvel’s Avengers !

Fin juillet, on se plongeait dans d’intenses réflexions au sujet de processeurs Comet Lake-S KA, en se demandant ce qu’Intel pouvait bien nous mijoter. Heureusement, notre tourment n’avait duré que quelques jours. En effet, le 6 août, le mystère était résolu : il s’agit tout simplement d’une série limitée de puces Avengers. Et celles-ci tombent à pic, puisque le 4 septembre, sortira le jeu Marvel’s Avengers. En revanche, si vous espériez obtenir le jeu grâce à l’achat d’un processeur KA (Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA et i9-10900KA), c’est raté : le titre n’est pas inclus.

C’est l’observation faite par le super-héros momomo_us. Comme il le fait remarquer sur Twitter, l’emballage des processeurs indique « Game not included ».

Une figurine pour se consoler

Ainsi, tout ce qu’apporte cette édition limitée Avengers, c’est une boîte spéciale illustrée par Tristan Eaton. Si on ne remet pas en question la qualité des œuvres de cet artiste, on suppose que la plupart des clients pensaient aussi bénéficier d’un code pour le jeu. Dans le meilleur des cas, certains revendeurs généreux vous offriront peut-être une magnifique figurine comme celle présentée ci-dessous. Sinon, il est toujours possible de précommander Marvel’s Avengers sur Steam à un tarif de 59,99 euros.

