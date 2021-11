La gamme de processeurs Alder Lake verrouillés dévoilée : du Core i9-12900 au Core i3-12100 ?

La gamme de processeurs Alder Lake-S présentée par Intel fin octobre comprend uniquement les modèles K et KF. Cependant, l’entreprise doit lancer une seconde fournée en début d’année prochaine. Sur Twitter, momomo_us a détaillé toute la série de processeurs verrouillés.

Selon ses informations, Intel proposera un Core i9, un Core i7, trois Core i5 et possiblement deux Core i3 (ainsi que les déclinaisons sans iGPU à chaque fois). Surtout, il semble que pour la plateforme desktop, seuls les Core i7 et Core i9 profitent de l’architecture hybride caractéristique de cette douzième génération, qui pour rappel, mélange deux types de cœurs CPU : les P-cores (Golden Cove) et les E-cores (Gracemont). Les Core i5 et éventuels Core i3 se contenteraient en effet des premiers types de cœurs.

Gamme Alder Lake-S non-K

Toutes les spécifications de cette gamme sont rassemblées ci-dessous ; naturellement, elles restent hypothétiques à ce stade. Nous avons toutefois croisé deux de ces processeurs, en l’occurrence le Core i5-12400 et sa variante F, au cours des semaines précédentes : le dernier à l’œuvre sur plusieurs jeux, le premier confronté au Ryzen 5 5600X dans PugetBench Premiere Pro. En outre, notez que des Celeron et Pentium Alder Lake seraient également dans les cartons. Enfin, toutes ces puces débarqueraient à la mi-janvier d’après momomo_us ; en principe, leur TDP sera de 65 W.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost Cache L3 Core i9-12900/F 8+8 / 24 2,4 GHz 5,1 GHz 30 Mo Core i7-12700/F 8+4 / 20 2,1 GHz 4,9 GHz 25 Mo Core i5-12600 6+0 / 12 3,3 GHz 4,8 GHz 18 Mo Core i5-12500 6+0 / 12 3 GHz 4,6 GHz 18 Mo Core i5-12400/F 6+0 / 12 2,5 GHz 4,4 GHz 18 Mo Core i3-12300 ? 4+0 / 8 Inconnue 4,4 GHz Inconnu Core i3-12100 ? 4+0 / 8 3,3 GHz 4,3 GHz 12 Mo

Par ailleurs, le lancement de processeurs non-K sera très certainement l’occasion pour Intel d’introduire d’autres chipsets que le Z690, notamment les B660 et H670.

Source : momomo_us via TechPowerUp