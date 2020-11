La RTX 3060 Ti serait reportée au mois de décembre

En milieu de semaine dernière, on a appris qu’en Chine, des revendeurs avaient ouvert les précommandes pour les RTX 3060 et RTX 3060 Ti. Le lancement était prévu le 17 novembre. Selon de nouvelles informations, NVIDIA aurait choisi de décaler celui-ci au 2 décembre.

C’est momomo_us qui a découvert ce renseignement sur Expreview. Le site ne donne pas les raisons du report. On peut légitimement supputer des problèmes de stocks, une constante pour les cartes RTX Ampere depuis plusieurs semaines. D’ailleurs, NVIDIA avait officiellement reporté le lancement de sa RTX 3070 de 15 jours, justement pour s’accorder un peu de marge supplémentaire. Avec la RTX 3060 Ti, pas besoin de communiqué, puisqu’officiellement, cette carte n’existe pas.

Une carte avec 8 Go de mémoire GDDR6 vendue environ 400 dollars

Ce retard peut aussi s’expliquer pas une révision de dernière minute face aux Radeon RX 6000 d’AMD. À l’évidence, NVIDIA a été contraint de revoir ses plans à cause des GPU Big Navi de son concurrent. En l’état, la RX 6000 la moins onéreuse, la RX 6800, coûte un peu plus chère que la RTX 3070. Naturellement, la RTX 3060 Ti viendrait se positionner juste en dessous de cette dernière.

En matière de tarif, VideoCardz évoque un prix de lancement sous les 400 dollars. Pour mémoire, la RTX 3070 Founders Edition se négocie 499 dollars.

Pour les spécifications, une toute récente fuite a dévoilé toutes les caractéristiques de la RTX 3080 Ti. Cette dernière s’armerait d’un GPU GA104-200, 4 864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT et 152 cœurs Tensor. Sa fréquence de base serait de 1 410 MHz et sa fréquence Boost, de 1 665 MHz. Niveau mémoire, elle serait logée à la même enseigne que sa grande sœur : 8 Go de GDDR6 sur un bus de 256 bits et une vitesse mémoire de 14 Gbit/s. Cela donne une bande passante mémoire de 448 Go/s. Enfin, le TGP se situerait entre 180 et 200 W.