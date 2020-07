Le Ryzen Threadripper Pro 3975WX fait ses gammes sur Geekbench

Ce n’est plus un secret, AMD prépare des processeurs Ryzen Threadripper Pro. Récemment, une photo du Ryzen Threadripper Pro 3995WX, un modèle 64 cœurs / 128 threads a fuité. Au tour du plus modeste Ryzen Threadripper Pro 3975WX de faire son apparition sur Geekbench 5.

Il embarque, comme le Ryzen Threadripper 3970X, 32 cœurs / 64 threads et 128 Mo de cache L3. Il a des fréquences légèrement plus faibles, avec 3,5 GHz de base et 4,2 GHz en Boost, contre 3,7 GHz et 4,5 GHz respectivement pour le Ryzen Threadripper 3970X. Ces données datent de fin juin. Considérant que Lenovo dévoilera, selon toute vraisemblance, des machines équipées de Ryzen Threadripper Pro le 14 juillet, les fréquences du produit final ne seront pas très éloignées.

Les APU Renoir offrent une faible latence mémoire

Ne manque plus que le Threadripper Pro 3965WX

Sur toutes les soumissions Geekbench, le Ryzen Threadripper Pro 3975WX cohabite avec de la mémoire en quadricanal. Or, un des principaux argument de cette gamme serait sa prise en charge de la mémoire sur huit canaux, pour une capacité totale de 2 To. Il va donc falloir patienter un peu pour avoir confirmation de cette caractéristique.

Par ailleurs, en ce qui concerne la plateforme, on ignore si ces processeurs sont compatibles avec le chipset TRX40 ou s’ils ne fonctionnent qu’avec les chipsets TRX80 et WRX80.

Enfin, outre le Threadripper Pro 3975WX et le Threadripper Pro 3995WX, l’existence d’un Threadripper Pro 3965WX est désormais plus que plausible.