Le SoC Samsung Exynos avec GPU AMD triompherait de l’A14 Bionic

Lors de la présentation de son Exynos 2100 au CES 2021, Samsung a indiqué que son prochain SoC phare profiterait d’un GPU Radeon sous architecture RDNA. La firme espère que cette collaboration permettra à ses solutions de défier plus sérieusement les Snapdragon de Qualcomm sur ce terrain. Des résultats préliminaires donnent ce SoC Exynos armé d’un GPU Radeon devant les puces A14 d’Apple.

Comme toujours, recevez ces données avec prudence ; d’autant plus qu’il est question de valeurs brutes, sans photo ni lien. Elles ont été publiées par ITHome et relayées par plusieurs sites, dont Tom’s Hardware US. En outre, les résultats ne concernent que la partie GPU et ne préfigurent pas des performances CPU du SoC.

Le 5 nm de Samsung est pleinement opérationnel

Jusqu’à deux fois plus performant

Ces avertissements faits, voici les valeurs.

Benchmark Radeon Exynos SoC Apple Bionic A14 (iPhone 12 Pro) Manhattan 3,1 181,8 IPS 146,4 IPS Aztec Normal 138,25 IPS 79,8 IPS Aztec High School 58 IPS 30,5 IPS

En fonction des tests, le SoC Exynos avec GPU Radeon dominerait l’A14 de 25 % à 100 % environ. En supposant que ces données soient authentiques, elles témoigneraient d’un net progrès. Nous verrons dans les prochains mois si l’expertise d’AMD se concrétise ainsi dans les puces de Samsung.