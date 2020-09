Les Ryzen 5000 arriveraient dès le 20 octobre, et les RX 6000 le 15 novembre

Le 8 octobre prochain, AMD présentera officiellement ses processeurs de bureau sous architecture Zen 3, les Ryzen 5000. Au cours des derniers jours, on a eu droit à quelques informations à propos du Ryzen 9 5900X, qui atteindrait 5 GHz, et du Ryzen 7 5800X, lequel surclasserait son ancêtre, le Ryzen 7 3800X, mais aussi l’Intel Core i9-10900K. Cette fois, c’est de la date de sortie des puces d’AMD dont il est question : plusieurs arriveraient dès le 20 octobre prochain.

Cette hypothèse provient d’un certain Yuri Bibliy sur Twitter et du site Computerbase.de, qui donne une fenêtre de lancement entre le 20 et le 27 octobre. Apparemment, cette première fournée de processeurs concernerait des Ryzen 9 et Ryzen 7 ; les Ryzen 5, voire d’éventuels Ryzen 3, n’arriveraient que plus tard. Pour l’instant, pour les Ryzen 5000, quatre puces ont déjà fait parler d’elles : les Ryzen 9 5950X (16 cœurs / 32 threads), Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 25 threads), Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads) et Ryzen 5 5600X (6 cœurs / 12 threads).

GPU RDNA 2 à la mi-novembre

D’autre part, selon Yuri Bubliy, AMD ne trainera pas non plus à dégainer ses GPU Navi sous architecture RDNA 2. La société dévoilera ses RX 6000 le 28 octobre et commercialiserait les premières pièces entre le 15 et 20 novembre. Logiquement, on peut supposer que l’entreprise ne laissera pas le champ libre aux cartes Ampere de NVIDIA encore très longtemps. D’autant plus à l’approche des fêtes de fin d’année…

Zen 3 – 20th October (5800X/5900X)

Navi 2 – 15-20th November

This is old information, but I can see that AMD has not adjusted the plans. — Yuri Bubliy (@1usmus) September 30, 2020

Source : VideoCardz