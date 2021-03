Les Ryzen Threadripper PRO débarquent sur le marché DIY

AMD a officiellement lancé ses processeurs Ryzen Threadripper PRO en juillet 2020, mais ceux-ci sont restés l’apanage de la station de travail Lenovo ThinkStation P620 pendant plusieurs mois. L’entreprise dirigée par Lisa Su les propose désormais à l’achat chez les détaillants.

Cela concerne les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, 3975WX et 3955WX. Le premier est un 64 cœurs / 128 threads ; le deuxième, un 32 cœurs / 64 threads ; le troisième, un 16 cœurs / 32 threads. Nous ignorons pour quelle raison, mais il manque le Threadripper PRO 3945WX, un 12 cœurs / 24 threads. Gravés en 7 nm FinFET par TSMC, ces puces sous architecture CPU Zen 2 prennent en charge 8 canaux de mémoire DDR4-3200 et 128 lignes PCIe 4.0. En matière de sécurité, elles bénéficient de l’AMD Secure Processor et de l’AMD Memory Guard. Elles prennent place sur des cartes mères WRX80.

Disponibles à partir de fin avril

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des spécifications. En France, un site comme LDLC vend le Ryzen Threadripper PRO 3955WX 1 299 euros, le Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3 049 euros et le Ryzen Threadripper PRO 3995WX 5 999 euros.La disponibilité est prévue pour le 26 avril 2021.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost (GHz) Cache L3 (Mo) TDP MSRP/RCP Threadripper Pro 3995WX 64 / 128 2,7 / 4,2 256 280W 5 489 dollars Threadripper Pro 3975WX 32 / 64 3,5 / 4,2 128 280W 2 749 dollars Threadripper Pro 3955WX 16 / 32 3,9 / 4,3 64 280W 1 149 dollars

Source : AMD