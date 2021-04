Les SSD Optane DC P4800X d’Intel passent en statut EOL

Intel abandonne ses SSD Optane DC P4800X et par la même occasion son logiciel Memory Drive Technology. En ce qui concerne les premiers, Intel a fixé la date limite pour les commandes au 30 juin 2021 ; la fin des expéditions au 30 septembre 2021.

Cette décision n’a rien d’illogique : Intel a lancé le successeur du P4800X, le DC P5800X, au cours du quatrième trimestre 2020. Celui-ci embarque de la mémoire 3D XPoint de seconde génération et bénéficie d’une interface PCIe 4.0 x4. Pour rappel, le lancement du SSD DC P4800X remonte à 2017. Ce modèle se décline dans des capacités de 100 Go, 375 Go, 750 Go et 1 To. Il utilise une interface PCIe 3.0 x4.

Une Memory Drive Technology qui n’a plus lieu d’être

Lancé en 2018, le logiciel Memory Drive Technology offrait le support des SSD Optane (principalement les SSD P4800X et SSD 900/905P) à des systèmes initialement incapables de les prendre en charge nativement, notamment ceux dotés de processeurs Xeon Scalable de 1ere génération. Une lacune comblée par les Xeon Scalable de deuxième génération (Cascade Lake) en 2019.

Avec le récent lancement des processeurs Ice Lake-SP (Xeon Scalable de 3e génération), on suppose que les Xeon de première génération sont en voie de disparition. Par conséquent, là encore, le choix d’Intel de mettre fin au support de sa Memory Drive Technology est cohérent.

