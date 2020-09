Liva Q1D/Q1L : des mini-PC de seulement 3,46 cm de haut signés ECS

L’entreprise ECS (Elitegroup Computer Systems) lance ses mini-PC LIVA Q1D/Q1L. Ces minuscules machines embarquent un processeur Intel Apollo Lake Pentium N4200 ou Celeron N3350. Elles mesurent 74 x 74 x 34,6 mm pour un poids de 174 grammes.

Pour la mémoire, elles se bornent à 2 ou 4 Go de LPDDR4. Le stockage prend la forme d’une puce eMMC de 32 ou 64 Go. Il est possible d’accroître la capacité avec une carte microSD. Niveau connectivité, elles proposent du Bluetooth 4.1 et du Wi-Fi 802.11ac.

Une connectique légèrement différente

Les deux machines sont similaires, exception faite de leur connectique. Le modèle Q1L embarque deux ports GbE ; le Q1D se contente d’un seul port GbE mais embarque un DisplayPort 1.2 à la place. Notez que ces mini-PC ne sont pas passifs mais renferment un ventilateur installé à l’intérieur. ECS n’a pas divulgué les tarifs.

Source : ECS