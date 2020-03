MSI ajoute trois écrans à sa gamme Optix, deux 144 Hz et un 240 Hz

Après un modèle 31,5 pouces avec dalle VA à 180 Hz début février, MSI étoffe sa gamme Optix avec trois nouvelles références. On débute par les Optix G241 et Optix G271, deux moniteurs munis d’une dalle IPS Full HD. Le taux de affranchissement est de 144 Hz et le temps de réponse de 1 ms. La luminosité maximale est de 250 cd/m². Comme leur nom l’indique, leur différence se situe au niveau de la diagonale : 24 pouces pour le premier, 27 pouces pour le second.

Parmi leurs autres caractéristiques, citons la prise en charge d’AMD FreeSync et une connectique composée d’un DisplayPort 1.2a, de deux HDMI 1.4b et de prises jack. Pour les tarifs, comptez 189,99 dollars pour le 24 pouces, 239,99 dollars pour le 27 pouces.

COVID-19 : MSI étend la garantie de ses produits de deux mois

Un Optix MAG251RX à 240 Hz

Les clients plus exigeants peuvent se tourner vers l’Optix MAG251RX. Toujours doté d’une dalle IPS en 1080p, celle-ci monte en revanche à 240 Hz. L’écran bénéficie également de la prise en charge de la technologie G-Sync de NVIDIA. Sa luminosité est augmentée à 400 cd/m² pour une certification HDR 400. MSI a aussi ajouté un un port USB Type-C, trois ports USB 2.0 Type-A et un USB 2.0 Type-B. Enfin, le moniteur profite d’un peu de RGB à l’arrière, contrairement aux deux autres. Cet Optix MAG251RX coûte 359,99 dollars.