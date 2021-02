MSI présente sa souris Clutch GM41 Lightweight et son casque gaming Immerse GH20

MSI ajoute deux produits à son catalogue. Le premier est une souris filaire, la Clutch GM41 Lightweight. Comme son nom l’indique, ce modèle mise sur sa légèreté : il pèse seulement 65 grammes. Le second est un casque filaire, l’Immerse GH20.

La souris Clutch GM41 Lightweight mesure 130,1 x 67 x 38,3 mm. Elle embarque un capteur optique PixArt PMW-3389 réglable jusqu’à 16 000 DPI. Les switches sont des modèles OMRON 60M offrant une durabilité de 60 millions de clics. La souris 6 boutons se connecte via un câble USB 2.0 MSI FriXionFree, « conçu pour assurer une glisse parfaite et sans frein que ce soit sur un tapis de souris ou un bureau ». Le logo MSI en forme de dragon propose du RGB synchronisable via RGB Mystic Light. Cette Clutch GM41 Lightweight coûte 49,90 euros TTC.

MSI présente ses nouveautés 2021

Casque Immerse GH20

Le casque Immerse GH20 est un casque gaming léger qui pèse 245 grammes. MSI lui a conféré « un look classique sans éclairage RGB ». Il est compatible PC, Mac mais aussi avec les consoles de jeu et appareils mobiles avec jack audio 3,5 mm (MSI fournit aussi adapteur en Y). Il hérite de haut-parleurs 40 mm. Les écouteurs, avec une mousse d’une épaisseur de 2,5 cm, « sont pensés pour les porteurs de lunettes tout en étant confortables sur la durée. L’arceau profite d’un généreux coussin épais et doux pour répartir la pression sur la tête. L’arceau en acier inoxydable est ajustable et le câble tressé résiste aux torsions ». Enfin, un boîtier de contrôle du volume est présent sur le câble. Le prix est de 29,90 euros TTC.