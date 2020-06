NVIDIA s’associe à Mercedes-Benz pour la conduite autonome

NVIDIA et Mercedes-Benz annoncent leur coopération autour d’un système informatique embarqué. Ce système sera déployé sur les véhicules Mercedes-Benz à partir de 2024. Il s’appuie sur la plate-forme NVIDIA Drive. Le principal objectif est de proposer des fonctions de conduite autonome mais également de sécurité et de confort.

Comme le rapporte Jensen Huang, NVIDIA envisage de procéder à des mises à jour logicielles en ligne tout au long de la durée de vie du véhicule : « Nous sommes ravis de travailler avec Mercedes-Benz. C’est le partenaire idéal pour nous, compte tenu de sa longue tradition d’innovation et de nos solides relations techniques. Il ressort clairement de nos discussions approfondies avec Ola et son équipe que nous partageons une vision commune de l’automobile du futur. Ensemble, nous allons révolutionner l’expérience des propriétaires de voitures, en rendant le logiciel du véhicule programmable et en le mettant continuellement à jour par le biais de mises à jour en ligne. Chaque future Mercedes-Benz équipée du système NVIDIA DRIVE sera accompagnée d’une équipe d’ingénieurs experts en IA et en logiciels qui développeront, affineront et amélioreront continuellement la voiture tout au long de sa vie ».

Un SoC Orin sous architecture Ampere

Le SoC n’est autre qu’Orin. Ce processeur sous architecture Ampere est capable d’effectuer 200 billions d’opérations par seconde et de gérer la conduite autonome du niveau 2 au niveau 5. Dans le cadre de la collaboration avec Mercedes-Benz, l’objectif est d’atteindre le niveau 4.

Rappelons que NVIDIA travaillait avec Tesla il y a encore quelques mois, et collabore toujours avec d’autres constructeurs comme Volvo.