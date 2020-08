Quelques spécifications pour les GPU Ampere de NVIDIA

En juin dernier, on évoquait la possibilité de voir des GPU Ampere bien achalandés en mémoire vidéo dédiée, avec l’hypothèse de 24 Go de mémoire GDDR6X pour la mieux lotie. De nouvelles données semblent aller dans ce sens.

On les doit à WCCFTech. Le site partage des informations sur les successeurs de Turing. Certaines variantes auraient une quantité de VRAM et une taille de bus mémoire en nette hausse. Ainsi, on retrouve l’évocation des 24 Go pour la successeur de la RTX 2080 Ti.

24 Go de mémoire vidéo, un privilège jusqu’ici réservé à la Titan

Ces valeurs sont courantes sur les cartes Quadro, mais pas sur les RTX. Exception faite de la RTX Titan et ses 24 Go de mémoire, bien entendu. Enfin, toujours selon WCCFTech, les premières cartes Ampere pour les particuliers arriveront bien en septembre.