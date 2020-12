Red Dead Online est maintenant disponible en version standalone

Pour ceux qui souhaitent chevaucher dans Red Dead Redemption 2 en compagnie de leurs amis et qui n’ont que faire de l’histoire d’Arthur Morgan ou qui veulent simplement changer de plateforme, Rockstar propose désormais une version standalone de Red Dead Online.

« Rejoignez des millions d’autres joueurs dans l’Ouest sauvage américain et explorez cet environnement offrant une multitude de fonctionnalités, de modes de jeu et d’autres nouveautés. Affrontez les représentants de la loi, des bandes de hors-la-loi et des animaux sauvages redoutables afin de vous forger une réputation dans l’Ouest. Établissez un camp, faites cavalier seul ou formez un groupe et partez à la découverte du monde, des montagnes enneigées du Nord aux marais du Sud, des avant-postes isolés aux fermes et villes animées. »

Vendue 5 euros pendant quelques semaines

Ce Red Dead Online version standalone est disponible à l’achat sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, la boutique Epic Games et Steam. Naturellement, le contenu de ce RDO est identique à celui proposé dans RDR2.

Enfin, afin de célébrer cette sortie, Rockstar applique une offre de lancement à 4,99 euros au lieu de 19,99 euros ; celle-ci court jusqu’au 15 février 2021.