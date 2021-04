Roccat présente ses souris Kone Pro et Kone Pro Air

Armées d’interrupteurs optiques Titan et d’un capteur optique Roccat Owl-Eye à 19 000 DPI.

Roccat dévoile deux nouvelles souris dans la gamme Kone, les Kone Pro et Kone Pro Air, treize ans après l’apparition de la famille ; la première est un modèle filaire, la second un modèle sans fil. Comme les Roccat Burst Pro et Burst Core, toutes les deux s’arment d’interrupteurs optiques Titan avec un cycle de vie estimé à 100 millions de clics. Elles reçoivent également une molette Titan Wheel Pro.

Niveau look, les souris reçoivent une coque alvéolée. La conception translucide des boutons principaux permet une diffusion de l’éclairage RGB à 16,8 millions de couleurs AIMO. Elles reposent sur des patins PTFE thermo traités. Au niveau des dimensions, les deux souris mesurent 125,6 mm de long, 40 mm de haut et 72 mm de large. La Kone Pro est logiquement un peu plus légère avec 66 grammes sur la balance contre 75 grammes pour la Kone Pro Air.

Disponibles en coloris noir ou blanc

Les deux références sont équipées d’un capteur optique Roccat Owl-Eye 19 000 DPI basé sur l’illustre PMW3370. Elles supportent une accélération de 50 G. Le câble est un câble flexible PHANTOMFLEX de 1,8 mètre, détachable sur la Kone Pro Air (USB-C). Pour cette dernière, Roccat mentionne « un double système de connexion sans-fil [qui] vous permet de passer à la volée du mode 2,4 GHz rapide et fiable pour le gaming au Bluetooth afin de travailler. Profitez de plus de 100 heures d’autonomie. Notre technologie de charge rapide vous donne également 5 heures de jeu pour seulement 10 minutes de chargement ».

L’entreprise propose les souris en deux coloris, noir ou blanc. Pour l’instant proposées en précommande, elles seront disponibles le 16 mai prochain ; à 79,99 euros pour la Kone Pro, et à 129,99 euros pour la Kone Pro Air.