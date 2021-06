Un autre nom de GPU en préparation chez AMD : Yellow Carp

Après Goby Beige, possible nom de code de Navi 24, mi-mai, un énième nom de code d’un GPU faisant référence à un poisson a été repéré dans un pilote Linux : Yellow Carp. Cependant, si sur un plan ichtyologique, une carpe jaune est un poisson bien connu, ce n’est pas le cas du GPU d’AMD, plus mystérieux.

En effet, il y a deux entrées Linux à son sujet : l’une mentionne un GPU dédié, mais l’autre l’accoquine avec Green Sardine ; or, Green Sardine est censé désigner la solution graphique intégrée des futurs APU d’AMD. Tom’s Hardware US tranche et estime que Yellow Carp et Green Sardine dissimulent les architectures graphiques RDNA2 des APU Rembrandt. Si l’on se fie à la feuille de route des APU d’AMD, les puces Rembrandt succéderont aux puces Cezanne l’année prochaine. Gravées en 6 nm, elles bénéficieraient d’une architecture CPU Zen 3+. Leur architecture graphique RDNA 2 hériterait d’un moteur DCN 3.1 (Display Core Next) ; les Radeon RX 6000 ont un DCN 3.0. La différence entre ces deux versions ? Nous l’ignorons pour l’instant.

Une nouvelle ligne au tableau des GPU d’AMD

Afin de mieux identifier la gamme, nos confrères ont concocté le tableau ci-dessous. Mais vous le constatez, pour Yellow Carp et Green Sardine, c’est un océan de points d’interrogation.

GPU Nom de code Carte graphique Navi 21 Sienna Cichlid Radeon RX 6800/6900 Navi 22 Navy Flounder Radeon RX 6700 Navi 23 Dimgrey Cavefish Radeon RX 6500/6600 (?) Navi 24 Beige Goby Radeon RX 6400 (?) ? Yellow Carp ? ? Green Sardine ?

