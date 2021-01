Une solution graphique Intel DG2 avec 512 UE et 8 Go de mémoire GDDR6 repérée

Si Intel a signé son retour sur le marché des cartes graphiques dédiées avec une modeste solution Iris Xe Max réservée aux ordinateurs portables, cette année 2021 devrait voir arriver des cartes un peu plus puissantes. Parmi celles-ci, la DG2, une autre carte mobile apparemment munie de 8 Go de mémoire GDDR6.

Nous avons déjà croisé ce modèle en septembre dernier. Néanmoins, cette fois, l’évocation émane directement d’Intel via son pilote graphique 100.9126. L’entreprise mentionne deux variantes : l’une munie de 128 unités d’exécution, soit 1 028 shading units, l’autre de 512 UE, soit 4 096 shadung units. Pour la comparaison, sachez que l’Iris Xe Max en comporte 96.

Une version avec 960 UE ?

À fréquence égale, la version avec 512 UE serait donc au moins 5 fois plus puissante que l’Iris Xe Max, anciennement appelée DG1. Logiquement, la DG2 devrait donc offrir un niveau de prestation dans les jeux nettement supérieur ; de quoi justifier ses 8 Go de mémoire DDR6. En outre, la fuite de septembre suggérait aussi l’existence de versions dotées de 384 et même 960 UE.

Le site VideoCardz estime que ces cartes DG2, gravées en SuperFin 10 nm, débarqueront mi-2021 ; une période qui coïnciderait avec le lancement des processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs.