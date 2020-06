Asus lance son PC portable ROG Zephyrus Duo 15 armé de deux écrans

Asus présente son PC portable ROG Zephyrus Duo 15. Un modèle pour le moins original puisqu’il intègre deux écrans : sa dalle IPS de 15,6 pouces, disponible en version 4K à 60 Hz ou Full HD à 300 Hz, et un plus petit écran baptisé ROG ScreenPad Plus.

Disposé entre l’écran « principal » et le clavier, celui-ci mesure 14,1 pouces. Lui aussi de type IPS, il offre une définition de 3840 x 1100 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Afin de ne pas entraver les capacités de refroidissement de la machine et garantir le confort visuel de l’utilisateur, ce ROG ScreenPad Plus est mobile : il s’incline de 13° lorsque l’ordinateur est ouvert. Cela permet ainsi une prise d’air supplémentaire. Asus mentionne un système de charnières qui prémunit de « tout dommage ».

Portables gamer : le guide d’achat géant

Une second écran multifonction

Cet écran secondaire peut servir à différents usages. Par exemple « garder un œil sur les courriels, les médias sociaux, etc. » pendant la diffusion d’un film ou d’un jeu vidéo sur l’écran principal. Pour les professionnels, le ScreenPad Plus peut servir de barre d’outils, de calendriers… Il prend bien entendu en charge l’Asus Pen. Pour les joueurs, l’entreprise indique qu’elle collabore avec le studio Techland afin de favoriser l’utilisation du ROG ScreenPad Plus dans le jeu Dying Light 2. Autre partenaire, Overwolf, dans l’optique de proposer « des applications pour des jeux comme League of Legends, Fortnite et CS:GO afin de voir les statistiques en temps réel, les recommandations de construction […] ».

Processeur et carte graphique

En ce qui concerne les autres caractéristiques techniques, ce ROG Zephyrus Duo 15 embarque un processeur Intel Core i9-10980HK ou Core i7-10875H (Comet Lake-H). Comme annoncé en avril dernier, Asus opte désormais pour de la pâte thermique métal pour ses PC portables ROG. Le processeur installé dans le ROG Zephyrus Duo 15 bénéficie donc de pâte thermique métal Thermal Grizzly. Pour la carte graphique, deux options également : RTX 2080 Super et RTX 2070 Super. Le PC portable tourne sous Windows 10 Pro et s’arme de 16 Go de DDR4-3200. Concernant les tarifs, ils débutent à 2999,99 dollars.

Vous pouvez lire un test complet de ce ROG Zephyrus Duo 15 chez Tom’s Hardware US.

Source : Asus