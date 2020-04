Asus lance une petite GTX 1650 G6 de seulement 17,4 cm de long

Début avril, NVIDIA a officialisé sa GTX 1650 armée de mémoire GDDR6. Les différents fabricants se sont empressés de sortir leurs modèles : Gigabyte, MSI, Galax, Palit… Voici une nouvelle référence signée Asus. Elle se nomme Asus Phoenix GeForce GTX 1650 G6 OC Edition. À l’instar de la Radeon RX 5500 XT ITX 8G dévoilée par ASRock il y a quelques jours, cette carte devrait trouver sa place dans les petits boîtiers.

Elle est en effet de taille plutôt compacte, puisqu’elle occupe seulement deux slots et mesure 17,4 x 12,6 x 3,9 cm. Son système de refroidissement repose sur un ventilateur Axial-Tech de 80 mm. Un type de turbines qu’on retrouve sur plusieurs cartes de la marque, qui sont certifiées IP5X et conçues pour guider le flux d’air axialement afin d’optimiser le refroidissement.

MSI dévoile une RTX 2080 Ti Gaming Z Trio avec de la mémoire à 16 Gbit/s

Fréquence Boost de 1635 MHz

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, cette Asus Phoenix GeForce GTX 1650 G6 OC Edition embarque 4 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits. La vitesse mémoire est de 12 Gbit/s. Rappelons que par rapport à la version munie de mémoire GDDR5, les derniers modèles jouissent d’une bande passante mémoire plus élevée, à 192 Go/s au lieu de 128 Go/s. Pour les fréquences, cette version bénéficie d’un léger overclocking d’usine, puisque sa fréquence Boost atteint 1635 MHz au lieu des 1590 MHz préconisés par NVIDIA. Pas de quoi impacter son TDP de 75W, et la carte tire donc toujours son énergie du slot PCIe de la carte mère. Enfin, on retrouve bien sûr les 896 cœurs CUDA, 56 unités de texture et 32 ROP.

Terminons par la connectique, composée d’un port DVI-D, d’un port HDMI 2.0b et d’un DisplayPort 1.4. Asus n’a pas dévoilé le tarif.