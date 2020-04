be quiet! lance son boîtier Pure Base 500DX

be quiet! propose le boîtier Pure Base 500DX, une déclinaison du Pure Base 500. Disponible en noir et blanc, il s’agit d’un modèle moyen tour qui accueille des cartes mères ATX, M-ATX, Mini-ITX. Sa structure est en acier et il jouit d’un panneau latéral en verre trempé ainsi que d’effets ARGB à l’avant et à l’intérieur.

Le boîtier a des dimensions de 510 x 285 x 501 mm pour un poids de 7,83 kg. La marque le livre avec trois ventilateurs Pure Wings 2 de 140 mm. Il y a cinq emplacements pour les turbines au total. Quant aux radiateurs, la taille maximale est de 360 mm.

Cinq emplacements 2,5 pouces et deux 3,5 pouces

Pour les autres composants, les utilisateurs peuvent installer un ventirad de 190 mm de haut et un GPU de 369 mm de long. Ce pure Base 500DX offre cinq emplacements 2,5 pouces et deux 3,5 pouces. La garantie est de trois ans et le tarif, de 99,90 euros.