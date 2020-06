Des premières captures d’écran PC pour Bloodborne ?

Il y a quelques mois, Sony a affiché son ambition de porter plus de jeux initialement exclusifs PlayStation sur PC. Cet été débarquera notamment Horizon Zero Dawn Complete Edition sur Steam. Un autre titre phare de la console nippone pourrait lui aussi arriver sur PC : Bloodborne.

Sur Resetera, un utilisateur a partagé des captures d’écrans réalisées sur cette plateforme. De toute évidence, Bloodborne utiliserait l’API Vulkan.

Conférence Sony aujourd’hui à 22 heures

On ignore si ces captures d’écran sont authentiques ou non. En l’état, Sony n’a pas officialisé l’arrivée du jeu sur PC. Cependant, certains commentateurs pensent que la firme profitera de sa conférence prévue aujourd’hui à 22 heures pour faire une annonce qui va dans ce sens. Rappelons que BloodBorne est un jeu de type action-RPG, développé par From Software et sorti en 2015 sur PlayStation 4. Déjà à l’époque, on supposait qu’à l’instar des Dark Souls, le soft finirait par débarquer un jour sur PC.