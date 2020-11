Eluktronics propose les premiers PC portables munis d’une dalle QHD de 165 Hz

Ils embarquent un processeur Intel Core i7-10870H et une carte graphique NVIDIA RTX 2070 SUPER.

Eluktronics a lancé les premiers ordinateurs portables munis d’un écran IPS avec une définition de 1440p et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Cela concerne trois machines : le MECH-15 G3 QHD Edition, MAX-15 QHD Edition et MAX-17 QHD Edition. Les deux premiers sont des 15,6 pouces, le dernier un 17,3 pouces.

L’écran atteint une luminosité maximale de 318 cd/m2. Il couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et 87 % de l’Adobe RGB.

Aucune option de personnalisation pour le moment

Les trois PC embarquent un processeur Intel Core i7-10870H, associé à une carte graphique NVIDIA RTX 2070 SUPER, 16 Go de DDR4-2933 et à un SSD NVMe de 1 To. Pour l’instant, Eluktronics ne permet pas de choisir d’autres composants.

Les deux modèles 15,6 pouces coûtent 2 033,42 euros ; celui de 17 pouces se négocie 2 125,89 euros.