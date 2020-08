L’iMac de 27 pouces passe aux processeurs Intel Comet Lake-S

Apple met à jour son iMac de 27 pouces avec des processeurs Intel de dixième génération (Comet Lake-S) et des cartes graphiques Radeon Pro XT. Rafraîchissement aussi du côté de l’iMac Pro de 21,5 pouces, avec des puces Intel Xeon. Rappelons que si la société a décidé d’abandonner les processeur Intel au profit de ses puces Apple Silicon, elle continuera de proposer ce type de machines pendant encore deux ans, le temps de la transition.

L’iMac 27 pouces se décline en différentes versions avec des processeurs Intel Comet Lake-S à 6 cœurs, 8 cœurs ou même 10 cœurs. Pour les Intel Xeon de l’iMac Pro, les puces vont de 10 à 18 cœurs.

Apple pourrait délaisser les GPU AMD pour ses Mac Apple Silicon

Écran Retina 5K et webcam 1080p

Pour la partie graphique, cette nouvelle mouture de l’iMac 27 pouces s’arme de cartes graphiques Radeon Pro XT. Celles-ci s’appuient sur l’architecture GPU RDNA. Les options proposées montent jusqu’à la Radeon Pro RX 5700 XT.

En ce qui concerne la quantité de RAM maximale, elle est de 128 Go sur l’iMac et de 256 Go sur l’iMac Pro. Pour le stockage, sous forme de SSD, la capacité monte jusqu’à 8 To pour le premier. Le second se limite à du 4 To. Par ailleurs, les deux machines s’arment d’un écran Retina 5K. Enfin, l’iMac 27 pouces hérite d’un de la caméra Facetime HD 1080p. Le modèle le moins cher coûte 2099 euros. Pour l’iMac Pro, la machine la plus modeste se négocie 5499 euros.