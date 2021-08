MSI équipe ses mini-PC Cubi N de processeurs Intel Jasper Lake

En début d’année, Intel a dévoilé sa gamme de processeurs Jasper Lake : six références, quatre 4 cœurs / 4 threads et deux 2 cœurs / 2 threads, avec des TDP de 6 ou 10 W, sous architecture Tremont et gravées en 10 nm. MSI les a intégrées dans ses mini-PC Cubi.

Lancés en 2015, les mini-PC Cubi ont adopté les générations successives de processeurs basse consommation d’Intel : Broadwell, Kaby Lake-U, Gemini Lake… et maintenant Jasper Lake donc. Pour cette Cubi N Series, MSI a jeté son dévolu sur deux modèles. Le premier est le Celeron N4500, un 2 cœurs / 2 threads. Il offre une fréquence de base de 1,1 GHz et une fréquence Turbo de 2,8 GHz. Cette puce embarque également un iGPU à 16 unités d’exécution ; la fréquence Boost est de 750 MHz. Son TDP est de 6 W. Le second processeur choisi par MSI est le Pentium N6000. Ce 4 cœurs / 4 threads a toujours une fréquence de base de 1,1 GHz mais une fréquence Turbo de 3,3 GHz. Son iGPU possède 32 unités d’exécution et caracole à 850 MHz. Le TDP ne change pas.

Dimensions et connectique

Un Cubi N héberge jusqu’à 16 Go de DDR4-2933 en dual channel. La version dotée d’un SSD M.2 mesure 116 x 112 x 44,47 mm ; celle équipée d’un SSD / HDD de 2,5 pouces a des dimensions légèrement plus élevées de 116 x 112 x 55,5 mm. La machine pèse 500 grammes.

Le mini-PC possède un port GbE ; il bénéficie également du Wi-Fi 6 AX201 et du Bluetooth 5.2. La connectique en façade se compose d’une paire de ports USB 3.2 Gen2 Type A et du jack audio. À l’arrière, on retrouve notamment une autre paire de ports mais USB 3.2 Gen1 Type A, un port HDMI 1.4 et du VGA.

MSI n’a pas communiqué les tarifs.

Source : MSI